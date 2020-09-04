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Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir?

Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir? ile ilgili yeni ayrıntılar 4 Eylül 2020 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 4 Eylül 2020 gününe ait Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 19:10
Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir?
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Kalıcı makyaj yapmanın cilde zararlı olup olmadığı kadınlar arasında süregelen tartışmalar arasında yer almaktadır. Kalıcı makyaj uygulaması çeşitli teknikler kullanılmak suretiyle ciltlere uygulanmakta olan makyaj türüdür. Çeşitli makyajlardan farklı olarak söz konusu makyaj türü ciltte kalıcı olurken, cildin sürekli olarak makyajlı kalmasını sağlamaktadır.

Güzellik salonları ile makyaj uzmanlarının uyguladığı bu yöntem genellikle kadınların dikkatini çekmektedir. Uygulama aşaması normal makyaj yaptığınız sırada gerekli uygulamalardan farklı olarak malzemelerde bazı değişiklik yapılmaktadır. Makyajın kalıcı olmasını sağlayan bazı aletler bulunur ve uzmanlar da bunlardan yararlanmaktadır.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir?

Kalıcı makyaj tekniği işleri kolaylaştıran bir teknik olarak görünmesine karşın sürekli makyaj yapmaktan yorulan bireyler için son derece kolaylaştırıcı bir durum olmaktadır. Bu süreçte tekniğin bazı zararlı yönleri de bulunuyor. Bu nedenle kalıcı makyaj yapmadan önce dikkate almanız gereken bazı faktörler yer alıyor. Buna göre kalıcı makyaj;

Cildinizde sarkma veya yaralanmalara,

Kalıcı hasarlara,

Yüzde kanama meydana gelmesine,

Cildin renginin değişmesine,


Kaşıntı ve beneklenmelere,

Ciltte morluklar oluşmasına neden olabiliyor.

 

Kalıcı makyaj uygulaması yukarıdaki sorunlardan bazılarına yol açabiliyor. Bu nedenle makyaj uygulamasında mutlaka güvenilir yerlere gitmeniz ve uzman yardımı almanız gerekir. Güvenilir olmayan yerlerde bu uygulamayı yapmanız cildinizde geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabilir.

Kalıcı makyaj niçin zararlıdır?

Kalıcı makyajın ciltte sorunlara neden olduğu kesinleşmiş bir durum olmaktadır. Bu süreçte kullandığınız malzemelerde kimyasallar bulunduğundan cildinizde hasar meydana gelebilir. Özellikle de bu uygulamanın yanlış tekniklerle yapılması da hasarlara yol açabilir.

Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır?

Kalıcı makyajı uygulayabilmeniz için belirli bir süre gerekmektedir. Makyaj türü ve boyutlarına bağlı olmak suretiyle bu sürelerde değişiklikler meydana gelebilir. Genel itibariyle 2 saat kadar süren işlemler kişilere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Yapım aşamasında cilt tipiniz göz önünde bulundurulduğundan makyaj süresi de değişiklik gösterebiliyor.

Kalıcı makyaj ne kadar kalıcı?

Kalıcı makyajın cildinizde ne kadar kalacağına dair net bir yanıt bulunmamaktadır. Her insan farklı bir cilt yapısına sahip olduğundan yapılan makyajın kalıcılık düzeyi cilt tiplerine göre değişir. Kuru ciltlerde makyaj daha uzun süre kalırken; yağlı ve karma ciltlerde bu süre daha az olabiliyor.

Kalıcı makyaj modadan uzak kalabilir

Makyaj günümüz trendlerine bağlı olarak sürekli olarak güncellik kazanmaktadır. Bu süreçte kalıcı makyaj belirli bir makyaj seçimi üzerinden yapılmakta olduğundan trendlerden uzak kalabilir ve sürekli aynı görünümde olmaktan sıkılabilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.09.2020 19:10
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Kalıcı Makyaj
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