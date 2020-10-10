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Kahvenin faydaları nelerdir? Kahve hakkında bilinmesi gerekenler

Ülkemizde son yıllarda kahve tüketimi giderek arttı. Kahve kültürünün artması kahve hakkında birçok soruyu da beraberinde getirdi. Kahve severler kahve hakkında bilinmesi gerekenleri araştırıyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 20:28
Kahvenin faydaları nelerdir? Kahve hakkında bilinmesi gerekenler
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Ülkemizde son yıllarda kahve kültürü giderek artmaya başladı. Kahve gün içerisinde enerji veren ve kişinin zinde olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak kahve içerken bilinmesi gereken püf noktaları uygulayarak kahve içmekten daha fazla keyif alınabilir.

Kahve hakkın bilinmesi gereken 10 bilgi

  • Kahve güçlü bir antioksidan kaynağıdır
  • Kahve ağrı kesici olarak kullanılabilir
  • Kahve ağız kokusunu gidermede etkilidir
  • Kahvenin fazla tüketilmesi öldürebilir
  • Kahve dünya üzerinde en fazla satılan ikinci içecektir
  • Kahve sabah tüketildiğinde daha etkilidir
  • Kahve dünya genelinde günde 2,5 milyar bardak tüketilmektedir
  • Kahve günde 2 bardak tüketildiğinde alkolik olma ihtimalini azaltır
  • Kahve için kullanılan ofis bardaklarının %20’sinde dışkı bakterisi bulunur
  • Kahvede bulunan kafein hem kana hem sperme etki eder

Kahve güçlü bir antioksidan kaynağıdır

Kahve içerisinde bulundurduğu antioksidan nedeniyle vücutta bulunan yaraları iyileştirmede önemli yer almaktadır. Antioksidan oranının yüksek olması bu kapsamda önem taşırken, otoriteler günde 2 fincan kahve içmenin vücut direncinin korumak için yararlı olduğu söylenmektedir.

Kahve ağrı kesici olarak kullanılabilir?

Kahve güçlü bir uyarıcı olarak vücutta bulunan kas ağrılarının giderilmesinde ağrı kesici olarak kullanılabilir. Bu nedenle düzenli kahve tüketmek ağrı kesici etkisi yapabilir.

Kahve ağız kokusunu giderir

Kahve koku bakımından da yoğun bir içecek olması nedeniyle ağız kokusunu gidermek için kullanılabilir. Ağız kokusuna yol açan bakterilerin yok olmasını sağlayan kahve ağız kokusunu giderebilir.

Kahvenin fazla tüketilmesi öldürebilir

Kahve düzenli olarak tüketildiğinde faydalı olsa da fazla tüketilmesi halinde öldürücü bir etki yaratabilir. Orta boy bir kahvede 9 kutu kolanın içerisinde bulunan kafein bulunduğu için bu yüksek kafein fazla tüketilirse öldürücü etki gösterebilir.

Kahve dünya üzerinde en fazla satılan ikinci içecektir


Kahve denildiğinde aklımıza Türk kahvesi gelmemelidir. Dünyada binlerce kahve çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle dünyada en çok satılan içeceklerden ikincisi kahvedir.

Kahve sabah tüketildiğinde daha etkilidir

Kahve enerji verici özelliğe sahip olması nedeniyle özellikle sabahları tüketildiğinde güne enerjik başlamak için ideal bir içecek olacaktır.

Kahve dünya genelinde günde 2,5 milyar bardak tüketilmektedir

Kahve dünyada en çok satılan ikinci içecek olmasının yanı sıra bir günde 2,5 milyar bardak tüketilen bir içecektir. Kahvenin içerisinde bulunana kafeinin bağımlık yapması da bununla ilgili olarak söylenebilir.

Kahve günde 2 bardak tüketildiğinde alkolik olma ihtimalini azaltır

Yapılan araştırmalara göre günde 2 bardak kahve içen kişilerin alkol kullanma oranının %43 daha az olduğu görülüyor.

Kahve için kullanılan ofis bardaklarının %20’sinde dışkı bakterisi bulunuyor

Ofislerde sık sık tüketilen kahveler için kullanılan karton bardakların %20’sinde dışkı bakterisi bulunmuştur. Bu nedenle bu bardaklar zaman içerisinde mide bulandırıcı bir etki görülebilir.

Kahvede bulunan kafein hem kana ve sperme etki eder

Kahvede bulunan kafein hem kana hem de sperme direkt olarak etki etmektedir. Kafein çok güçlü bir etkisi olan ve vücut için zorlayıcı olabilen bir maddedir. Bu nedenle günlük olarak tüketilen kahvede bulunan kafein kana ve sperme karıştığında ve bu durumun sürekli ve yoğun şekilde olması halinde etkisi olumsuz olabilmektedir. Özellikle sık sık tüketilen kafein sperm sayısı üzerinde direk olarak etkili olup sperm sayısını azaltmaktadır.



Son Güncelleme: 10.10.2020 20:28
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Anahtar Kelimeler:
KahveIçecek
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