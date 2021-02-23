Kafeinsiz kahve nedir, zararlı mı? Kafeinsiz kahvenin zararları

Birçok kişi tarafından tercih edilen kafeinsiz kahveler vazgeçilmez kahve çeşidi olmaya devam ediyor. Kahvenin içinde bulunan kafein ile sinir sistemini uyarıcı etkisi olarak bilinse de bazı vatandaşların vazgeçilmez içecekleri arasında olmaya devam ediyor. Gün içerisinde çok fazla kahve tüketen vatandaşlar ise artık kafeinsiz kahveye yönelmiş durumda. Peki kafeinsiz kahve nedir?





Diğer adı ile decaf kahve olarak bilinen kafeinsiz kahve, görüntü olarak diğer kahveleri aratmaz. Yapılan araştırmalar sonucunda kafeinsiz kahvenin zararlı olup olmadığı ile alakalı herhangi bir zararın bulunmadığı görülmüştür. Yalnız kafeinsiz kahve yapımı aşamasında içerisinde metilen klorür kullanılmaktadır. Bu madde ise solunum sisteminin geçici olarak yavaşlatma gibi sorunlar yaratmaktadır.

Kafeinsiz kahvenin zararları;

Baş ağrısı

Uyuşukluk

Baş dönmesi

Sinirlilik hali

Öksürük

Hırıltılı nefes alma





Kafeinsiz kahvenin yararları;

Kafeinsiz kahvenin nadir görülen zararları bulunsa da bir okadar da yararları bulunmaktadır. Bunlar genel olarak insan vücuduna enerji verir ve dinç tutmayı sağlar bu sayede yaşlanmayı geciktirme özelliği bulunmaktadır. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarla savaşır. Kalp problemlerini dengeleyen kafeinsiz kahve kolesterolün düşmesinde önemli etkenler arasındadır. Romatizma, diyabet veya iltihap gibi hastalıkların önüne geçerek vücutta yayılmasını önler. Uykusuzluk ve sinirsel hastalıklarla savaşan kafeinsiz kahve bireye mutluluk verir. Cilt sorunlarının önüne geçen kahve demir ve kan hücrelerini yeniler ve kan dolaşımını hızlandırır. Kanser riskini %48 olarak azaltan kafeinsiz kahve görüldüğü üzere birçok yararı bulunmaktadır. Hamileler için kafeinsiz kahve tüketiminin herhangi bir sakınca bulundurmadığı görülmüştür.