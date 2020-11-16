Kaç haftalık hamileyim? Hamilelik haftası hesaplama

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Gebelik, döllenme ile bebeğin doğumu arasındaki zaman olarak tanımlanır. Anne adayları her hafta bebeğin gelişimini takip etmelidir. Bu izleme bebeğin büyümesi ve doğru zamanda gerekli kontroller için çok önemlidir. Son adet döneminin başlangıcı, hamilelik haftasını belirlemek için kullanılır. Çiftin hamilelik testi pozitif çıktıktan sonra ebeveynlerin akıllarına bebeğin ne zaman dünyaya geleceği yönünde sorular oluşmaktadır. Bebeğin ne zaman dünyaya geleceğini anlamak için yıllardır kullandığımız basit formülü kullanabilirsiniz.

Negele Formülü Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Hamile annelerin doğum zamanını hesaplamak için kullandığımız formül budur. Bu yöntemde son adet döneminin ilk gününe 7 eklersek ve ardından o aydan itibaren 3 geri sayarsak olası doğum tarihi gerçekleşmiş olur. Elbette sonuç her zaman kesin değildir. Yumurtlama tarihinin farkı doğum tarihinin değişmesine neden olacaktır.

Gebelik haftası ve karşılık gelen gebelik ayı:

Hamilelik Cetveli Nasıl Hesaplanır?

Gebelik Haftası Ne Kadar Sürer?

Gebelik süresi 9 ay 10 gündür ve bu 40 haftaya eşittir. 37-42 hafta arası bir doğuma miadında doğum denir. 37. haftadan önce doğum, erken doğum olarak tanımlanır. Gebelik haftası ne kadardır?

Hamilelik Haftası Nasıl Hesaplanır?

Ortak bir dil kullanmak için geliştirilmiştir. Son adet tarihi esas alınarak hesaplanır. Ortalama gebelik süresi 40 haftadır. Ancak son adet dönemine göre hesaplama yaparken her kadının yumurtlama tarihi farklı olabileceğinden kesin doğum tarihini vermek zordur. Hesaplanan günlerden bebeklerin sadece %5-7'si doğar.

Döllenme Haftası Ne Zamandır?

Ortalama 38 hafta olup, belirleyici olan gebeliğin belirlendiği gündür.

Son Adet Tarihini ve İlişki Tarihini Bilmeyen Kadın Gebelik Haftasını Nasıl Hesaplar?

Kullanılan ilaçlar ve hormonal sorunlar nedeniyle adet düzensizliklerinde son adet tarihi bilinmemektedir. Bu durumda ilk jinekolojik muayene ve ultrasonografi çok önemlidir. Erken evre ultrasonografinin çok düşük bir hata payı vardır.

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Hamilelik Belirtileri Nelerdir? İşte 8 Önemli Belirti

Gebelik kesesi ultrasonografide 5. gebelik haftasında, embriyo 6. gebelik haftasında ve fetal kalp atışı 6. hafta sonunda izlenir. Anne adayının bebek hareketlerini hissettiği dönem 16-20. Haftalar arasıdır.

4. haftadan sonra gebelik belirtilerinin ortaya çıktığını belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı, “Hamileliğin en bilinen belirtisi adet döneminde gecikme ve bulantı-kusmadır. Ama her kadında aynı belirtiler görülmeyebilir. Sık sık idrara çıkma, halsizlik, meme hassasiyeti, kanamalar, şişlik, koku hassasiyeti ev aşerme de hamilelik belirtileri arasındadır” seklinde açıklamalarda bulundu.