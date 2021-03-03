Johnson-Johnson aşısı ABD'de onaylandı. Dağıtımı ne zaman yapılacak?

Bu aşının tek doz olarak vurulduğunu söyleyen Walensky, aşının buzdolabı ısısında korunduğunu ve bu sebeple taşıma işlemlerinin ve uygulamanın çok kolay olacağını da bildirdi. Bu sayede aşılar hızlı ve kolay bir şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlanabilecek.

ABD’de Covid-19 aşılama tablolarını inceleyen CDC’ye göre ülke tamamında yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaşmış durumda. CDC verilerine göre, ülkede 49,8 milyondan fazla kişiye ilk doz, 24,8 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşı yapılmış durumda.