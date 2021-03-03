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Johnson-Johnson aşısı ABD'de onaylandı. Dağıtımı ne zaman yapılacak?

Johnson- Johnson firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısı ABD tarafından onaylandı. En yakın zamanda ülkenin eyaletlerindeki sağlık merkezlerine ulaşımı sağlanacak olan bu aşı, ülkede acil durumlar için kabul edilen 3. aşı oldu. Tüm detaylar haberimizde..

03 Mart 2021 Çarşamba 15:25
Johnson-Johnson aşısı ABD'de onaylandı. Dağıtımı ne zaman yapılacak?
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Bu aşının tek doz olarak vurulduğunu söyleyen Walensky, aşının buzdolabı ısısında korunduğunu ve bu sebeple taşıma işlemlerinin ve uygulamanın çok kolay olacağını da bildirdi. Bu sayede aşılar hızlı ve kolay bir şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlanabilecek. 

ABD’de Covid-19 aşılama tablolarını inceleyen CDC’ye göre ülke tamamında yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaşmış durumda. CDC verilerine göre, ülkede 49,8 milyondan fazla kişiye ilk doz, 24,8 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşı yapılmış durumda. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
ABDCovid-19Johnson&Johnson
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