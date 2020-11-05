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Japonya'da kuş gribi paniği

Japonya’da hükümet ,bir eyaletlerinde bulunan tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını tespit edildiğini açıkladı. 2018 ‘den beri ilk kez görülen hastalık yüzünden 330 bin tavuğun itlafına başlanıldığı belirtildi.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:02
Japonya'da kuş gribi paniği
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Japonya'nın bir çiftlikte binlerce tavukta H5 tipi kuş gribi tespit edildiği bildirildi. 1 hafta içerisinde 3 bin 800 tavuğun ölmesi üzerine sebebini araştırmak üzere araştırmaya başlayan yetkililer çiftlikte kuş gribi olduğunu tespit etti.


Yetkililer yaptıkları açıklamada kuş gribi salgının başladığını söylerken gerekli tedbirlerin hemen alınacağını ifade etti.

İtlaf süreci başladı

Kagawa Valisi Keizo Hamada yapmış olduğu açıklamada virüsün yayılmasını önlemek için hemen önlem alınacağını yaklaşık olarak 330 bin tavuğun itlafı çalışmalara başlandığını ve bu sürecin 10 gün süreceğini açıkladı.

Alarm verildi

Salgın haberiyle birlikte harekete geçen yetkililer tedbir amaçlı aynı bölgede bulunan 25 çiftlikten yumurta ve tavuk eti nakliyatını durdurdu. Birçok tavuktan önekler alınmaya başlandı. Japonya ihracatı da askıya aldı.

2018'den beri ilk

Kuş gribinin iki seneden beri görülmediği bildirildi.



Son Güncelleme: 05.11.2020 14:02
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaKuş Gribi
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