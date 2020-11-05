Japonya'da kuş gribi paniği

Japonya'nın bir çiftlikte binlerce tavukta H5 tipi kuş gribi tespit edildiği bildirildi. 1 hafta içerisinde 3 bin 800 tavuğun ölmesi üzerine sebebini araştırmak üzere araştırmaya başlayan yetkililer çiftlikte kuş gribi olduğunu tespit etti.
İtlaf süreci başladı
Kagawa Valisi Keizo Hamada yapmış olduğu açıklamada virüsün yayılmasını önlemek için hemen önlem alınacağını yaklaşık olarak 330 bin tavuğun itlafı çalışmalara başlandığını ve bu sürecin 10 gün süreceğini açıkladı.
Alarm verildi
Salgın haberiyle birlikte harekete geçen yetkililer tedbir amaçlı aynı bölgede bulunan 25 çiftlikten yumurta ve tavuk eti nakliyatını durdurdu. Birçok tavuktan önekler alınmaya başlandı. Japonya ihracatı da askıya aldı.
2018'den beri ilk
Kuş gribinin iki seneden beri görülmediği bildirildi.