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İzmir Tabip Başkanı yaptığı açıklamalar ile endişelendirdi: İzmir'de tanımlanamayan yeni bir mutasyon görüldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını milyonlarca insanı mağdur etti. Ülkemizde de esnaflar, eğitim gibi bir çok alanlarda tedbirler alındı. Okulların açılması ile yüz yüze eğitime dönmeye karar veren Türkiye'de aşılama konusunda hassas. Yeni mutasyonların görülmesi ile İzmir'de tanımlanamayan yeni bir mutasyon daha görüldü. İzmir Tabip odası başkanı yeni mutasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sizler için araştırdık. İşte ayrıntılar...

25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:27
İzmir Tabip Başkanı yaptığı açıklamalar ile endişelendirdi: İzmir'de tanımlanamayan yeni bir mutasyon görüldü
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İzmir’de tanımlanamayan yeni mutasyon görüldü

Ülkemizde görülen korona virüs salgını her geçen gün mutasyon geçirmeye devam etmektedir. Farklı varyantlar mutasyona uğrayarak bilim dünyası her geçen gün zor duruma girmektedir. Korona virüs salgını Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Delta, Delta Plus, Lambda gibi varyantlar ortaya çıktı.

İzmir Tabip odası başkanı Lütfi Çamlı geçtiğimiz günlerde açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’de ve İzmir’de farklı mutasyonların görüldüğünü dile getirdi. Tanımlanamayan mutasyon grubu %20’den %40’ a kadar yükseldi. 

İzmir’de tanımlanamayan mutasyon

İzmir tabip odası başkanı Çamlı yaptığı açıklamada PCR testinde kitler sayesinde mutasyonlara bakıldığını ve Alfa, Beta, Delta, Gama mutasyon dışında tanımlanamayan mutasyonun olduğu açıklamasını yaptı. 

Yeni varyant konusunda bir kesinlik olmadığından genomik testler ile sağlanacağından bu testler yapılmadıysa bile yapılarak yeni bir varyant mı yoksa yalancı bir negatif mi olup olmadığı öğrenmeliyiz ve bu durum kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

Korona virüs salgını sonbahar aylarında daha fazla bulaştığı dönemlerdir. Bu yüzden aşılama konusunda ısrarcı olmalıyız. Türkiye eğitime en uzun süre ara veren ikinci ülke olmakla beraber artık okullar açılmakta. Öğrencilerin öğretmen ve velilerin sağlığı için aşılar olunmalıdır. Çocuklar pandemi döneminde ruhsal hem de bedensel sağlık sorunları yaşadılar. Aşı olmayanlara PCR testi haftada 2 kez zorunlu hale geldi. Fakat PCR testi aşının yerini tutmaz. Bu yüzden aşı konusunda ısrarcı olmalıyız’ açıklamalarında bulundu. 


Son Güncelleme: 25.08.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Tabip BaşkanıKorona VirüsYeni Mutasyon
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