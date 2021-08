İzmir Tabip Başkanı yaptığı açıklamalar ile endişelendirdi: İzmir'de tanımlanamayan yeni bir mutasyon görüldü

İzmir’de tanımlanamayan yeni mutasyon görüldü

Ülkemizde görülen korona virüs salgını her geçen gün mutasyon geçirmeye devam etmektedir. Farklı varyantlar mutasyona uğrayarak bilim dünyası her geçen gün zor duruma girmektedir. Korona virüs salgını Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Delta, Delta Plus, Lambda gibi varyantlar ortaya çıktı.

İzmir’de tanımlanamayan mutasyon

İzmir Tabip odası başkanı Lütfi Çamlı geçtiğimiz günlerde açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’de ve İzmir’de farklı mutasyonların görüldüğünü dile getirdi. Tanımlanamayan mutasyon grubu %20’den %40’ a kadar yükseldi.

İzmir tabip odası başkanı Çamlı yaptığı açıklamada PCR testinde kitler sayesinde mutasyonlara bakıldığını ve Alfa, Beta, Delta, Gama mutasyon dışında tanımlanamayan mutasyonun olduğu açıklamasını yaptı.

Yeni varyant konusunda bir kesinlik olmadığından genomik testler ile sağlanacağından bu testler yapılmadıysa bile yapılarak yeni bir varyant mı yoksa yalancı bir negatif mi olup olmadığı öğrenmeliyiz ve bu durum kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Korona virüs salgını sonbahar aylarında daha fazla bulaştığı dönemlerdir. Bu yüzden aşılama konusunda ısrarcı olmalıyız. Türkiye eğitime en uzun süre ara veren ikinci ülke olmakla beraber artık okullar açılmakta. Öğrencilerin öğretmen ve velilerin sağlığı için aşılar olunmalıdır. Çocuklar pandemi döneminde ruhsal hem de bedensel sağlık sorunları yaşadılar. Aşı olmayanlara PCR testi haftada 2 kez zorunlu hale geldi. Fakat PCR testi aşının yerini tutmaz. Bu yüzden aşı konusunda ısrarcı olmalıyız’ açıklamalarında bulundu.