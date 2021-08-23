İzmir için kırmızı alarm: Yeni varyantlar artıyor

İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Deneği tarafından yapılan ortak açıklamada, İzmir’de yeni varyantların görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği Türkiye’de Delta varyantının baskın olduğu ancak İzmir’de alfa, beta, gamma ve delta varyantlarını taşımayan alt türlerin saptandığının altı çizildi.

‘’Toplumla hızlı paylaşılmalı’’

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Covid-19’a neden olan virüsün (SARS-CoV-2) mutasyonlarının dünyada yayılmakta olduğu ve küresel bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Mutasyon, virüslerin çoğalması sırasında nükleik asit dizilerinde (genomunda) ortaya çıkan değişikliklerdir.

İlk tanımlanan virüse göre farklı özellikler gösteren mutasyonlu virüslere varyant virüs denmektedir. SARS-CoV-2’nin toplumda hızlı yayılması ve çoğalması, virüste yeni mutasyonların ortaya çıkmasına, virüsün varlığını sürdürmesine yardım eden (öneğin, kolay yayılmasını, konak hücrelerine daha kolay girmesini, konağın bağışık yanıtlarından kaçabilmesini sağlayan) mutasyonların birikmesine yol açarak varyantların gelişmesine neden olmaktadır.

Bu nedenlerle, hastalığın ortaya çıkmasını engelleyecek korunma stratejilerinin geliştirilmesi ve koruyucu önlemlerin hızlı bir şekilde uygulanması gereklidir. Bunun yapılabilmesi için toplumda var olan varyantların yakın izlemi, yeni varyantların saptanması ve elde edilen verilerin başta sağlık sunucuları olmak üzere toplumla hızlı paylaşımı kritik önem taşımaktadır.”

İzmir’de yeni varyantlar tespit edildi

Açıklamada şu an Türkiye’de alfa, beta, gamma ve delta varyantlarının endişe verdiği ancak bu grupların altında çok sayıda varyant tespit edildiği belirtildi. Alfa, beta, gamma ve delta varyantlarının PCR testleriyle belirlenebildiği dile getirilirken, alt türlerin anlaşılabilmesi için genom analizi yapılması gerektiği vurgulandı.

Öneklerin bir kısmının inceleme için Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne yollandığı, fakat sonuçlar hakkında hekimlere ve halka herhangi bir açıklama yapmadığı söylendi.

Mikrobiyolojik olarak yapılması gerekenler sıralandı

İzmir Tabip Odası ve KLİMUD, varyantlar karşısında mikrobiyolojik olarak yapılması gerekenleri sıraladı:

-Yeni mustasyonları taşıyan varyantların tespit edilebilmesi için nükleik asit dizi analizi çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir.

-Covid-19 pozitif öneklerinden rastgele seçilen önekler, hastalığı geçirmiş olmalarına rağmen yeniden hastalığa yakalananlar, farklı varyant taşıyanlar gibi durumların belirlenip öneklerler toplanması gerekir.

-Yapılan analizlerin sonucu sağlık çalışanları ve toplumla düzenli bir şekilde paylaşılmalıdır.