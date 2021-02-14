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İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla

İtalya’nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS)'nün uzun Covid hakkında yaptığı araştırmalara göre uzun Covid riski 60 yaş altı kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla olduğu duyuruldu.

14 Şubat 2021 Pazar 22:31
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
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Uzun Covid iki aydan daha fazla Covid-19 semptomları göstereme durumuna denmektedir. İtalya’da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS)'nün uzun Covid hakkında yaptığı araştırmalarda ise uzun Covid riskinin kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla olduğu bildirildi. Araştırmalara göre uzun Covid farkının 60 yaşın altında ki kadınlarda geçerli olduğunu, 60 yaşın üstündekiler için ise kadın ve erkek arasındaki farkın birbirine yaklaştığı görülmüştür. Kadın ve erkek arasında oluşan bu farkın bağışıklık sisteminin reaksiyon verme şekli ile ilgili olabileceğini aktaran ISS “Otoimmün sistemle ilgili hipotez, kadınlarda bu sendromun daha sık görülmesini açıklayabilir. Kadınlarda bağışıklık sistemi tepkisi, hem genetik hem de hormonal faktörler nedeniyle erkeklere kıyasla daha güçlü” şeklinde açıkladı. Cinsiyetin yanı sıra, ilerlemiş yaş ve vücut kitle endeksinin yüksek olmasının da uzun Covid risk faktörleri arasında bulunduğunu açıklayan ISS uzun Covid alanında daha fazla araştırma yapılmasını ve konu hakkında kadın ve erkeklere göre özel tedavi yöntemi geliştirilmesi gerektiğini belirtti.  

Uzun Covid semptomları nelerdir?

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS)’nün yaptığı araştırmalara göre uzun Covid semptomları şunlardır:

-kalıcı yorgunluk hali 

-baş ağrısı, nefes darlığı

-koku kaybı

-kas güçsüzlüğü

-ateş

-bilişsel işlev bozukluğu (beyin sislenmesi)

-taşikardi 

-bağırsak bozuklukları ve cilt sorunları



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
SemptomlarUzun CovidKoronavirüs
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