İtalya’da korona virüs vaka sayısı son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı

Günlük ölüm oranı 100’ün altına düştü
Ekim 2020 den itibaren yüksek ölüm sayılarının gözüktüğü ülkede uzun sürenin ardından ölüm oranları 100’ün altına düştü. İtalya Mayıs 2021 tarihinde son kaydedilen korona virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısını 91 olarak bildirdi. Korana virüs aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020 de başladığı ülkede bu zamana kadar 27 milyon 131 bin 857 kişinin aşı olduğunu bildirildi. Vaka sayılarını azalmasında aşılanmanın büyük paya sahip olduğu ülkede nüfusun yarısına yakınının aşılandığı bildirildi.
Son Güncelleme: 16.05.2021 21:07