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İtalya’da korona virüs vaka sayısı son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı

Dünyayı etkisine almaya devam eden yeni tip korona virüs salgınında İtalya’da vaka ve ölüm oranlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte kaydedilen ölüm sorun 91 kişi olarak kaydedildi. Salgın ile mücadelesini sürdüren İtalya’da son durum ne? Detaylı bilgi haberimizde.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:07
İtalya’da korona virüs vaka sayısı son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı
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İtalya Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu verilerde ülkede son 24 saatte 202 bin 573 kişiye test yapıldığını ve bu testlerden sadece 5 bin 753 kişinin kovid-19 sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Salgının ortaya çıktığı Şubat 2021’den bu yana ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 159 bin 122 ulaşırken, ülkede şuan toplam aktif vaka sayısının 328 bin 882 olduğu bildirildi.

Günlük ölüm oranı 100’ün altına düştü

Ekim 2020 den itibaren yüksek ölüm sayılarının gözüktüğü ülkede uzun sürenin ardından ölüm oranları 100’ün altına düştü. İtalya Mayıs 2021 tarihinde son kaydedilen korona virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısını 91 olarak bildirdi. Korana virüs aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020 de başladığı ülkede bu zamana kadar 27 milyon 131 bin 857 kişinin aşı olduğunu bildirildi. Vaka sayılarını azalmasında aşılanmanın büyük paya sahip olduğu ülkede nüfusun yarısına yakınının aşılandığı bildirildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaKovid-19
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