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İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi açılıyor

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir hastanesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile açılıyor..

04 Eylül 2020 Cuma 18:24
İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi açılıyor
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Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle vatandaşlara sağlık hizmeti veren şehir hastanelerine bir yenisi daha megakent İstanbul'da açılıyor.

Megakentin 4.şehir hastanesi olarak yapımına başlanan ve özellikle yaşanan bu salgın sürecinde vatandaşlara büyük hizmet verecek olan Göztepe Şehir Hastanesinin ilk kısmı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile açılacak ve hasta kabullerine başlayacak.

İstanbula özellike korona virüs hastalığı ile mücadelede büyük katkı ve faydalar sağlayacak olan şehir hastanesi , yatak kapasitesi,fiziki alt yapısı ve teknolojik cihazları ile dikkat çekiyor.


 

Şehir hastanesinin bulunduğu kampüs yaklaşık 239 bin metrekare kapalı alan ve 7 bloklu hastane binasından oluşuyor. Yarın açılacak olan ilk kısımda ise 178 bin metrekare'lik kapalı alan ve 758 yatak kapasitesi bulunuyor.

Ayrıca ilk etapta toplam 27 ameliyathane , 175 polillinik odası ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı da mevcut.

 

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 18:24
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