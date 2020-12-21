İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!

Bilim kurulu tavsiyeleri sonrasında alınan kararlar ile uygulanmaya başlayan kısıtlamalar sonrasında ülke genelinde vaka düşüşleri devam ederken Türkiye’nin nüfusu en yüksek şehri İstanbul’da vakalar ciddi oranda azalma gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakaların geçen hafta %40 oranında azaldığını belirtti.

İstanbul’da toplanan 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yerlikaya İstanbul’da özellikle 3 ilde vakaların büyük oranda düştüğünü açıkladı. İl genelinde vakaların geçen hafta itibari ile %40 oranında azalış gösterdiğini belirten Yerlikaya özellikle Anavutköy, Beyoğlu ve Avcılar’da vakalarda gözle görülür düşüşlerin yaşandığını belirtti.