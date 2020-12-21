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İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakalarda ki azalmalara dikkat çekti. Uygulanan kısıtlamalar sonrasında vakaların yüzde 40 oranında azaldığını belirten Vali Yerlikaya 3 ile özellikle dikkat çekti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:06
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!
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Bilim kurulu tavsiyeleri sonrasında alınan kararlar ile uygulanmaya başlayan kısıtlamalar sonrasında ülke genelinde vaka düşüşleri devam ederken Türkiye’nin nüfusu en yüksek şehri İstanbul’da vakalar ciddi oranda azalma gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakaların geçen hafta %40 oranında azaldığını belirtti.

İstanbul’da toplanan 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yerlikaya İstanbul’da özellikle 3 ilde vakaların büyük oranda düştüğünü açıkladı. İl genelinde vakaların geçen hafta itibari ile %40 oranında azalış gösterdiğini belirten Yerlikaya özellikle Anavutköy, Beyoğlu ve Avcılar’da vakalarda gözle görülür düşüşlerin yaşandığını belirtti.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:06
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulVakaAzalmaYüzde 40
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