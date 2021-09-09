İstanbul’da En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Fiyatları

İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri TOP 7 listesini oluşturduk. Saç ekim merkezlerinin fiyatlarını öğrenmek ve İstanbul’daki binlerce saç ekim merkezleri arasında en iyilerinin hangileri olduğunu araştırdık.

Hayatı boyunca saç dökülmesine bağlı olarak saçlarını kaybetme riskiyle mücadele eden ve hatta kaybeden kişiler tarafından son yıllarda trend haline gelen saç ekim tedavisine oldukça yoğun bir talep gösterilmektedir. Dünyanın her yerinde genetik faktörler, çevresel etkenler ve hatalı saç bakımı gibi pek çok farklı etkene bağlı olarak yoğun şekilde görülen saç dökülmesi sorunu çok yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle de günümüzde saç ekimi tedavisine yönelik olarak talepte her geçen gün artış meydana gelmektedir. Saç ekimi tedavisine olan ilginin hızla artış göstermeye başlamış olması ve bu alanda ciddi bir ihtiyacın söz konusu olması nedeni ile de saç ekimi yaptırmak isteyenler tarafından İstanbul’da en iyi saç ekim merkezi neresi şeklinde bir araştırma gerçekleştirilmektedir.

Doğru Saç Ekim Merkezi Nasıl Seçilir?

Saç ekimi yaptırmayı düşünenler için öne çıkan İstanbul’da en iyi saç ekim merkezi neresi sorusunun temel yanıtını aslında kişinin sağlık durumu oluşturmaktadır. Çünkü saç ekimi merkezleri tarafından kullanılan çok sayıda farklı saç nakli tekniği bulunmaktadır. Bu tekniklerin her biri uygulanış yapısı özellikleri nedeni ile farklı seans, süre ve greft sayılarına sahiptir. Günümüzde FUE olarak kısaltılan foliküler ünite ekstraksyonu operasyonları en çok tercih edilen yöntemdir. Bu tekniğin kullanılmakta olduğu saç ekim kliniklerinde hem daha güvenilir hem de daha hızlı bir şekilde tedavi tamamlanabilmektedir. Bu sayede kısmi ya da genel kellik problemlerinden çok daha kısa süreli müdahaleler sonucunda kurtulabilmek mümkün olmaktadır.

FUE saç ekim tekniği sayesinde kişinin sağlıklı saç kökü bulunan bölgelerinden 1 mm çaplı özel bir alet ile saç kökleri alınmaktadır. Saçsızlık oluşan bölgedeki aktifliğini yitirmiş olan saç kökleri yerine bu saç kökleri nakledilmektedir. Bu şekilde günde 1000 ile 5000 aralığında bir saç kökü nakli gerçekleştirilebilmektedir.

En İyi Saç Ekim Tekniği

Son dönemlerde popüler 3 teknik bulunmaktadır;

FUE Saç Ekimi; 7.000 grefte kadar yüksek sayıda saç ekimi yapılabilmektedir.

DHI Saç Ekimi; Hata yapma ve komplikasyon riski daha düşüktür.

Tıraşsız Saç Ekimi; Saçlarını tıraş ettirmek istemeyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemde saçlar tıraş edilmemektedir.

Bu tekniklerin birbirlerinden üstün olduğu farklı noktalar vardır. Bu sebeple en iyi saç ekim tekniği aslında kişinin saç kaybı miktarı ve saç ektirmek isteyen kişinin taleplerine göre değişmektedir. Saç ektirmeyi düşünen kişilerin saç ekim tekniğine karar vermeden önce mutlaka bir uzman ile birlikte kendisi için en çok fayda sağlayacak tekniğin belirlenmesi gerekir. Maksimum fayda sağlayacak teknik en iyi saç ekim tekniği olacaktır.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları bir çok parametreye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu saç ekimi fiyatlarının etkileyen parametreler;

saç ekim merkezinin popülerliği

Saç ekiminin yapılacağı mevsim dönemine

Uygulanacak tekniğe

Yapacak ekibin sayısı ve tecrübesi

Bu sebeple saç ekim merkezlerinin fiyatları sürekli değişkenlik göstermektedir. İstanbul’daki saç ekim merkezlerinin güncel fiyat listesi için;

https://haberard.com/sac-ekimi-fiyatlari/

Saç Ekimi Aşamaları Nelerdir?

Saç dökülmesinin seviyesine bakılarak saç ektirme ameliyatı uygulanmaktadır. Bu aşamalaedan bahsetmek gerekirse;

Hasta saç ekim merkezine gelmektedir.

Fotoğraf çekimi yapılmaktadır.

Verici ve alıcı alanlar işaretlenerek belirlenmektedir.

Foliküler ünitelerin hazırlanması ve muhafaza edilmesi.

Foliküler ünite implantasyonu.

Prosedürden sonraki süreç tamamlanmaktadır.

Saç ektirme ameliyatları; yalnızca saçını kaybeden kişilere değil saçlarında birtakım seyreklikler bulunan kişilere de uygulanmaktadır.

Saç Ektirme Süreci Nasıl İşler?

Saç ektirme işlemi için saç ekim merkezine gelen hasta uzman tarafından karşılanmaktadır. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilmektedir. Ameliyat öncesi ve sonrası süreci yakından gözlemlemek adına kafa derisinin fotoğrafları çekilmektedir. Saç ekimi uzmanı; hem verici hem de alıcı noktaları özel belirteçlerle işaretlemektedir. Bu süreçte, verici bölgenin kısmen veya tamamen tıraşlanmasına rastlanmaktadır.

Hastaya dair fotoğrafların çekilmesinin ardından kafa derisinin arka ve yan kısımlarına lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu işlem sayesinde cilt; birkaç saniye içerisinde acıya karşı duyarsız hale gelmektedir. Ekilecek saç köklerinin alım işlemi sırasında hastanın herhangi bir ağrı veya acı hissetmesi ihtimal dahilinde bile değildir.

Donör alan; saç ekimi yapılacak olan bölgeye saç verecek olan alandır. Bu alandaki saçların yapısı gereği dökülmesi söz konusu bile değildir. Bu yüzden, bu bölgeden alınarak saçın farklı bir kısmına nakledilen saçların ilerleyen zamanlarda dökülme ihtimali yoktur. Sağlıklı ve canlı saç kökleri; kafa derisinin uygun bölgelerinden medikal aletler yardımıyla alınmaktadır. Bu teknik ile alınan saç folikülleri; sahip oldukları kıl sayısına göre düşük sıcaklıktaki kaplara yerleştirilmektedir.

Donör alandan saç foliküllerinin alınmasında punch adı verilen ufak ve milimetrik aletler kullanılmaktadır. Bu alet; her bir hastanın saçının çapına göre özel olarak ayarlanmaktadır. Her bir hastanın saçından günlük olarak 2.000 ila 7.000 arasında saç folikülü ünitesi alınmaktadır.

Saç kökü alım işleminin ardından folikül üniteleri; foliküllerin canlılığını koruması amacıyla özel bir saklama solüsyonuna yerleştirilmektedir. Bu noktada, alınan saç kökleri, büyüteç ve LED ışıkları ile kullanım için hazır hale getirilmektedir. Saç ektirme ameliyatlarının başarılı geçmesini belirleyen husus foliküler ünitelerin hazırlanması ve bakımıdır.

Prosedürün Ardından Neler Yapılmalıdır?

Saç ekimi operasyonunun süresi beş ila yedi saat arasında değişmektedir. Bilhassa hazırlanan saç köklerinin ekimi işlemi son derece uzun sürmektedir. Sürecin en başına kıyasla bu defa alıcı bölgeye lokal anestezi uygulanmaktadır. Saç ekimi uzmanı; her bir saç kökünü kelleşene kadar söz konusu alana yerleştirmektedir. Yerleştirme işlemini yaparken saç kökünün derinliğine, çıkış yönüne, açısına ve konumuna dikkat etmektedir.

Bu işlemler ile beraber prosedür tamamlanmaktadır. Sekizinci gün ile beraber saç kökleri tamamen düzelmektedir. Operasyonun ardından 15 gün geçtikten sonra ise hasta hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir. Ancak, operasyonun ertesindeki üçüncü ila altıncı haftada nakledilen saçların yüzde 80’i düşecektir. Bu durum geçici olmakla beraber endişe etmeye gerek yoktur. Hasta; bilhassa altıncı aydan sonra büyümede önemli farklar görecektir.

İstanbul’un En İyi Saç Ekim Merkezleri Hangileri?

İstanbul’da binlerce saç ekim merkezi var. Fakat her saç ekim merkezi aynı seviyede başarılı sonuçlar ortaya koyamamakta ve bunun bilincinde olan kişiler en iyi saç ekim sonucunu elde edebilmek için uzun süre araştırma yapmakta. Bu uzun süreli araştırmanın aslında tek nedeni en başaralı sonucu alabilmek adına en iyi saç ekim merkezini bulabilmek.

Araştırmaya başlamadan önce belirtmekte fayda görüyoruz ki saç ekim merkezlerinin bir kısmı sadece yurtdışı odaklı çalışma yaptığı için maalesef Türkiye’den randevu oluşturmanın mümkün olmuyor.

İstanbul’un En İyi Saç Ekim merkezleri;

ASMED

HERMEST

Elithair

Estenove

Hair of istanbul

Nimclinic

Serkan Aygin clinic

İstanbul’dan tüm dünyaya ismini başarıyla duyurabilmiş saç ekim merkezlerinin listesini sizler için yayınladık.

İstanbul’daki ve Türkiye’deki en iyi saç ekim merkezleri incelemesi ve fiyatları:

https://haberard.com/en-iyi-sac-ekim-merkezi-ve-sac-ekimi-fiyatlari/