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İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı

Son dönemlerde vaka sayılarında önemli derecede sayı artışının olması nedeniyle İstanbul’un en yoğun meydanlarından biri olan Esenler Dörtyol Meydanı’na girişte zorunlu es kodu uygulaması geldi. HES Kodu bulunmayan kişilerin meydana alınmayacağı bildirildi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:20
İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı
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Vak'a sayılarının son dönemlerde çok arttığı İstanbul’da yeni önlemler alınmaya başlandı.Bu kapsamda  Esenler'de korona virüse karşı vaka sayılarının önüne geçmek ve yayılma hızını önlemek için Esenler’in en işlek caddelerinden olan Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması başladı. HES kodu uygulamasında izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkanların tespit edilmesi durumunda da cezai işlem uygulanacak. Hes kodu olmayanın meydana alınmadığı ve ES kodu riskli çıkanlara cezai işlemler uygulaması getirildi.


Yapılan açıklamalarda halkın sağlığı için bu tarz önlemlerin alındığı amacın virüsün yayılma hızını azaltmak ve önüne geçebilmek olduğu söylendi.
Alınan bu tedbire halk tarafından da destek gecikmedi. Yapılan uygulamalardan oldukça memnun olan Esenler halkı bu şekilde karantinada olup dışarı çıkan kişilerin halk sağlığını tehlikeye atmalarının bir nebze önüne geçilebileceği düşüncesi içindeler.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:20
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Anahtar Kelimeler:
EsenlerHes Kodu Uygulaması
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