İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı

Vak'a sayılarının son dönemlerde çok arttığı İstanbul’da yeni önlemler alınmaya başlandı.Bu kapsamda Esenler'de korona virüse karşı vaka sayılarının önüne geçmek ve yayılma hızını önlemek için Esenler’in en işlek caddelerinden olan Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması başladı. HES kodu uygulamasında izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkanların tespit edilmesi durumunda da cezai işlem uygulanacak. Hes kodu olmayanın meydana alınmadığı ve ES kodu riskli çıkanlara cezai işlemler uygulaması getirildi.

Yapılan açıklamalarda halkın sağlığı için bu tarz önlemlerin alındığı amacın virüsün yayılma hızını azaltmak ve önüne geçebilmek olduğu söylendi.

Alınan bu tedbire halk tarafından da destek gecikmedi. Yapılan uygulamalardan oldukça memnun olan Esenler halkı bu şekilde karantinada olup dışarı çıkan kişilerin halk sağlığını tehlikeye atmalarının bir nebze önüne geçilebileceği düşüncesi içindeler.