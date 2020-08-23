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İstanbul’da Bulunan Saç Ekim Merkezleri 2020

Saç dökülmesi birçok kişinin yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Bu soruna çözüm arayan kişiler saç ekim merkezlerini araştırarak saç ektirmek istemektedir.

23 Ağustos 2020 Pazar 17:07
İstanbul’da Bulunan Saç Ekim Merkezleri 2020
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Günümüzde erkek ve kadınların en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi saç dökülmesidir. Kişinin karakterini yansıtan önemli unsurlardan birisi olan saç erken yaşta dökülme ile birlikte insanların psikolojik olarak sorun yaşamalarına kadar onları sürüklemektedir. Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için gelişen teknoloji ile birlikte birçok saç ekim tekniği uygulanmaktadır. Saç konusunda sorun yaşayan kişiler saç ekim merkezlerine başvurarak kendilerine uygun olan saç ekimini seçip eski saçlarına geri kavuşma şansına sahiptirler.

Saç ektirmek isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan birisi saçlarını ektirecekleri merkezlerin güveniliri olmasıdır. Bu konu hakkında açılmış birçok merkezde gerekli işlemler doğru yapılmamakta ve bu nedenle kişiler istedikleri saçlara kavuşamamaktadır. İstanbul’da bu konuda güvenilir olan bazı merkezler araştırılması halinde kolayca bulunabilmektedir.

Acıbadem Hastanesi saç ekimi

Saç ekimini bir merkezden çok bir hastane ortamında yaptırmak isteyenler için Acıbadem Hastanesi önemli bir yerdir. Son teknoloji ekipmanlar ve hijyenik ortam ile hastalarını bekleyen hastanede saç ekimlerinde memnun kalan insan sayısı oldukça fazladır. 5.000 TL’den başlayan saç ekimi fiyatları kişiye göre değişiklik göstermektedir.

İsveç klinik saç ekim merkezi

Saç ekiminin dışında da estetik anlamda birçok hizmet sağlayan İsveç Klinik, saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en çok tercih ettiği merkezlerden birisidir. 4.500 ile 5.500 TL arasında değişen saç ekim fiyatları ile müşterilerini bekleyen merkezde uzman doktor ve cerrahlar çalışmaktadır.

Transmed saç ekim merkezi Dr. Melike Kulakçı


Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin kısa bir araştırma yapmaları halinde karşılarına çıkacak ilk isim Melike Kulakçı’dır. Mesleki anlamda 22 yıldır saç ekimi yapan Kulakçı, 10.000’den fazla hastasına saç ekimi yapmıştır. Bu anlamda saç ekimi konusunda ileri gelenlerden birisi olan Kulakçı, Transmed merkezinde saç ekimi işlemi yapmaktadır. Ücretsiz saç analizi yapan merkez, kişinin saç yapısına uygun olarak yapılacak işlem için 4.000 TL ile 8.000 TL arasında bir fiyat vermektedir.

Çevre Hastanesi saç ekimi

Saç ekim merkezlerine göre uygun fiyat seçeneği ile insanların tercih edebileceği yerlerden biri olan Çevre Hastanesi, hastane ortamında saç ekimi işlemi isteyenler için temiz bir ortam sunmaktadır. 4.500 TL ile 7.500 TL aralığında saç ekim işlemi yapan hastaneye uluslararası hastalar da gelip saç ekimi yaptırmaktadır.

Newage saç ekim merkezi

Saç ekimi yaptıracak kişilerin en çok tercih ettiği merkezlerden birisi olan Newage’in en dikkat çeken özelliği hiçbir hastanın bu merkez hakkında olumsuz yorum yapmamasıdır. 4.500 TL’den başlayan fiyatlarla ekim işlemi yapan merkez, kişinin saç yapısına ve dökülmesine karşı 8.000 TL’ye kadar işlemlerini ücretlendirmektedir.

Estecenter saç ekim merkezi

13 yıldır saç ekimini profesyonel şekilde gerçekleştiren Estecenter, müşterilerine yaptığı saç analizi ile birlikte uygun saç ekimini gerçekleştirmektedir. Arap ülkelerinden gelen kişiler tarafından oldukça ilgi gören merkez, 4.500-7.000 TL arasında saç ekimi gerçekleştirmektedir.

Estethica saç ekim merkezi

2000 yılından beri saç ekim işlemi uygulayan ve bu alanda profesyonel kadroya sahip olan Estethica saç merkezi, saç ekimi dışında estetik işlemler için de bünyesinde uzman kadro bulundurmaktadır. 4.000 TL ile 7.000 TL arasında değişiklik gösteren saç ekim ücreti kişin saç yapısına göre belirlenmektedir.



Son Güncelleme: 23.08.2020 17:07
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