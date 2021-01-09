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İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayılarının düştüğü ilçeleri açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin salgının yayılmasında bir azalma getirdiğini açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte vaka sayılarının düştüğü ilçeleri duyurdu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 11:57
İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayılarının düştüğü ilçeleri açıkladı
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede hafta içi ve hafta sonları alınan kısıtlama kararları Türkiye genelinde vaka sayılarında bir azalma meydana getirirken özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde ciddi oranda azalış yaşanmasına neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bulunan bazı ilçelerde vaka sayılarının giderek azaldığını belirterek geçtiğimiz haftaya oranla en çok düşüşlerin Bakırköy, Avcılar, Adalar'ın yanı sıra Bahçelievler ve Sultangazi’de görüldüğünü söyledi.

En az düşüş görülen ilçelerin Şişli, Üsküdar ile Zeytinbunu ve Beyoğlu’nda. olduğunu belirten Vali Yerlikaya, her geçen gün vaka sayılarının azalması nedeniyle vatandaşlardan aldıkları tedbirlerin sıkı bir şekilde devam etmelerini istedi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 11:57
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