İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayılarının düştüğü ilçeleri açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede hafta içi ve hafta sonları alınan kısıtlama kararları Türkiye genelinde vaka sayılarında bir azalma meydana getirirken özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde ciddi oranda azalış yaşanmasına neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi, kentte bulunan bazı ilçelerde vaka sayılarının giderek azaldığını belirterek geçtiğimiz haftaya oranla en çok düşüşlerin Bakırköy, Avcılar, Adalar'ın yanı sıra Bahçelievler ve Sultangazi’de görüldüğünü söyledi.

En az düşüş görülen ilçelerin Şişli, Üsküdar ile Zeytinbunu ve Beyoğlu’nda. olduğunu belirten Vali Yerlikaya, her geçen gün vaka sayılarının azalması nedeniyle vatandaşlardan aldıkları tedbirlerin sıkı bir şekilde devam etmelerini istedi.