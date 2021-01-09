İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayılarının düştüğü ilçeleri açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede hafta içi ve hafta sonları alınan kısıtlama kararları Türkiye genelinde vaka sayılarında bir azalma meydana getirirken özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde ciddi oranda azalış yaşanmasına neden oldu.
En az düşüş görülen ilçelerin Şişli, Üsküdar ile Zeytinbunu ve Beyoğlu’nda. olduğunu belirten Vali Yerlikaya, her geçen gün vaka sayılarının azalması nedeniyle vatandaşlardan aldıkları tedbirlerin sıkı bir şekilde devam etmelerini istedi.
Son Güncelleme: 09.01.2021 11:57