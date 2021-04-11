İstanbul Valisi, İstanbul'da aşı olanların sayısını paylaştı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kısıtlamalar ile sürerken, Ocak ayında başlayan koronavirüs aşılama süreci de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama sürecinde son olarak 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri e nabız sistemi üzerinden randevu alıp, koronavirüs aşısı olabiliyor. Aşı 28 gün arayla 2 doz olacak şekilde uygulanıyor.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre şu ana kadar ülkemizde 18.506.387 kişi aşılandı. 10 milyon 917 bini aşkı kişi ilk doz aşıyı olurken, 7 milyon 588 bini aşkın kişi ise 2.doz aşıyı oldu.

Öte yandan aşılama süreciyle ilgili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından vaka sayılarının neredeyse yüzde 40'ını oluşturan megakent İstanbul ile ilgili olarak önemli bir paylaşımda bulundu.

İstanbul'da 65 yaş üzeri aşı olma oranı yüzde 81,2

Vali Yerlikaya İstanbul'da bugüne kadar aşılanan kişi sayısını, 65 yaş üzeri vatandaşlarda aşı olma oranını ve 60-64 yaş arasında ki vatandaşların aşılanma oranlarını paylaştı.

Yerlikaya bugüne kadar megakentte 1.doz aşı olanların sayısının 1.661.010 , 2 .doz aşı olanların sayısının ise 1.153.909 olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca Vali Yerlikaya kentte 65 yaş üzeri vatandaşlarda aşı olma oranının yüzde 81,2 olduğunu vurguladı.