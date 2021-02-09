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İsrail'den korona aşısı ile ilgili ilginç açıklama

İsrail korona virüse karşı hızlı aşı çalışmalarıyla nüfusunun büyük bir kısmını aşıladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aşı ile ilgili sonuçları tepki çeken sözlerle paylaştı.

09 Şubat 2021 Salı 17:54
İsrail'den korona aşısı ile ilgili ilginç açıklama
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İsrail'den korona aşısı ile ilgili ilginç açıklama

İsrail korona virüse karşı hızlı aşı çalışmalarıyla nüfusunun büyük bir kısmını aşıladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aşı ile ilgili sonuçları tepki çeken sözlerle paylaştı.

9 milyon nüfusü olan İsrail'in yüzde 38'lik bir kısmının aşılama işlemleri tamamlandı.

Kayıpların yüzde 97'sine aşı yapılmamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aşı ile ilgili sonuçları tepki çeken sözlerle paylaştı. Netanyahu uzun senelerdir baskı ve ablukada olan Filistin halkına aşı yardımında bulunmayarak tepki çekmişti. Daha sonra son bir ay içinde korona virüsünden dolayı ölenlerin yüzde 97'sinin korona virüsü aşısı olmadığı ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamasında "Sizinle dikkat çekici verileri paylaşmak istiyorum. Son bir ayda yani son 30 günde 1536 insan İsrail’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Bunlardan yüzde 97’sinden fazlası aşı olmayanlardı. Yüzde 3’ten daha az insan corona virüsü aşısı olmuştu” ifadelerini kullandı.

19 Aralıktan bu yana aşı işlemlerini başlatan İsrail, ilk olarak 60 yaş ve üzerindekilere aşı yapılmıştı. Ancak zamanla 16 yaş üzerindeilere de aşı yapılmaya başlandı.

İsrail Sağlık Bakanı aşılama sürecinde nüfusun yüzde ellisine aşılama yapılacağını hedeflemişti.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:54
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İsrailAşı
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