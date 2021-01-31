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Islak saçla uyumanın zararlı etkileri nelerdir?

Islak saçla uyumak gerçekten zararlı mı yoksa efsane mi? Islak saçla uyumak ne gibi zararlar verir? Özellikle kadınların merak ettiği soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

31 Ocak 2021 Pazar 18:04
Islak saçla uyumanın zararlı etkileri nelerdir?
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Islak saçma uyumanın zararlı olup olmadığı yıllardır kadınlar arasında merak edilen bir konu. Bu bir şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi herkes merak ediyor. Islak saçla uyumam sadece saça zarar vermekle kalmıyor. Vücut sağlığınıza da zarar veriyor. Tabii ki de bu durum herkes için geçerli değil. Islak saçla uyuyunca saçlarının hasar almadığını ve çok daha güzel doğal dalgalara sahip olduğunu söyleyen kişiler oluyor. Haberimizde ıslak saçla uyumanın ne gibi zararları olduğunun detaylarına değineceğiz. Bahsettiğimiz sorunları yaşıyorsanız ve sebebini bir türlü anlamadıysanız bu durumun tek sorumlusu ıslak saç ile yatağa girmenizdir. 

 

Islak saçla uyuyunca saçlarınızın kırılma riskiyle karşı karşıya gelebilirsiniz

 

Duştan çıktıktan sonra saçlarınızı kurutmaz ve ıslak saçlarla uyursanız gece boyunca yastık üzerinde yaptığınız bütün hareketler saçlarınızın kırılmasına ve hatta dökülmesine sebep olur. Kuru saçlar sürtünme yoluyla daha az kırılgan iken ıslak saçlarda bu durum tam tersidir. Zaten boyama gibi işlemler görmüş olan ve sürekli düzleştiricinin ısısına maruz kalan saçlar için ıslak saçla uyumak oldukça zararlıdır. 

 

Saçlarınıza şekil vermekte zor anlar yaşabilirsiniz

 

Taranmamış ve nemli olan saçlar duştan çıktığınız şekilde kalmaya devam eder. Uyuduğunuz süre boyunca saçlar o şekilde kurumaya devam eder. Çok hareket eden biriyseniz sabah saçlarınızda dolaşıklıklarla karşılaşabilirsiniz. Saçınızı istediğiniz şekle sokabilmek için saçınızı ıslatmanız hatta yeniden yıkamanız bile gerekebilir. Bu durun yetişmek istediğiniz yere geç kalmanıza sebep olabilir. 

 

Kepek sorunu ortaya çıkabilir

 

Saçlarınızın çok uzun süde boyunca ıslak kalması sonucunda bakteri oluşabilir ve büyüyebilir. Yine uzun süre boyunca yastığa dokunan saçlarınızda doğal yağlar azalabilir. Saçınızın doğal nem oranını kaybetmesi ve bakteri oluşması sonucunda kafanızda kepek oluşabilir. Zaten kepek sorununuz varsa kepekleriniz artış gösterebilir. Duştan çıktıktan sonra saçınızı kısa bir süre boyunca kurutmalı ve kafanızdaki nem dengesini korumalısınız. 

 

Saçlarınız mat görünür

 

Kafa derisindeki doğal nem dengesi bozulan kişilerin saçları matlaşır ve cansız görünmeye başlar. Saçlarınızın yeniden nemli bir görünüme kavuşması için bakım kremleri kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Saçlarınıza şekil vermek için de bakım malzemeleri kullanmanız gerekebilir. 

 

Islak saçla uyuyarak mantar ve bakteri oluşumuna sebep olabilirsiniz

 

Islak saçla durduğunuzda sıcaklıktan ve geçen süreden ötürü bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşmuş olur. Bakterilerin çoğalması da kolaylaşmış olur. Seboreik dermatit yani egzama probleminiz var ise ıslak saçla uyumamaya en çok dikkat etmesi gereken kişilerdensiniz demektir. 

 

Sivilcelerle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz

 

Yastık kılıfınızı düzenli olarak değiştirmeniz gerekiyor. Düzenli olarak değiştirmezseniz yastığınızda bakteri üremesine yol açabilirsiniz. Bu durum bir süre sonra sivilce sorunu yaşamanıza vesile olur. Yağlı bir cildiniz varsa ve sivilcelenmeye müsait iseniz ıslak saçlarla uyursanız sivilce problemleriyle uğraşmaya devam edersiniz. Sivilcelenmemek için saçlarınızı kurutmaya dikkat etmelisiniz. 

 

Soğuk algınlığıyla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz

 

Yaz veya kış fark etmeksizin nemli saçla yatağa girmek sağlınız için sakıncalı bir durumdur. Kış aylarında soğuk hava sebebiyle soğukla temas edersiniz. Yaz aylarında ise klimanın soğuğu yüzünden soğuğa mazur kalırsınız. Saçlarınız ve kafa deriniz ıslak olduğu için soğuk hava üşümenize sebep olur. Bağışıklık sisteminiz de zayıflar. Sürekli ıslak saçla uyumuyorsanız yani arada sırada bu eylemi gerçekleştiriyor iseniz ani soğuk karşısında bünyeniz alışkın olmadığı için daha da etkilenirsiniz. 

 

Baş ve boyun ağrıları yaşayabilirsiniz

 

Islak saçla uyumanız yüzünden sabah uyandığınızda ağrı problemiyle karşılaşabilirsiniz. Saatlerce ıslak kalan saçın soğuktan etkilenmesi daha fazla olur. Nemli saçla uyuduğunuz için baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve boyun tutulması yaşayabilirsiniz. Sinüzit gibi sağlık probleminiz var ise saçınızı kurutmadan uyumamanız gerekiyor. 

 

Saç diplerinizde acı hissedebilirsiniz

 

Bazı sabahlar saç diplerinizde yolunuyormuş gibi bir acı hissedebilirsiniz. Bu durumun halk arasındaki ismi saç nezlesidir. Saçını yeterince kurutmayan kişiler bu problemi yaşar. Duştan çıktığınız haliyle kuruyan saçlar, saç yönünün aksi yönde kuruyabilir ve hareket ettiğinizde saç diplerinizin acımasına yol açar. Saçlarınızın biçimsiz kurumasının yanında bu acıyla da uğraşmak zorunda kalırsınız. 

 

Bütün bu olumsuzluklarla mücadele etmek aslında çok basit

 

Çoğu insan saçlarını kurutmaktan hoşlanmıyor ya da saç kurutmak için vakit ve emek harcamak istemiyor olabilir. Gece fön makinesi çalıştırmak ve gürültüye sebep olmamak için de saçlarını kurutmadan yatıyor olabilirler. Saçlarınızın daha az zarar almasını sağlamak yine de hâlâ mümkün. 

 

Saçlarınızı kurutmasanız bile havluyla saçınızdaki fazla suyu ve nemi alabilirsiniz. Saç havlunuz yok ise tişört kullanabilirsiniz. Mikrofiber saç havlusu kullanmak saçlarınız için daha sağlıklıdır. Normal havlular saçlarınıza zarar verebilir. Saçınızı havluya sarıp da uyumamalısınız. 

 

Yastık kılıflarınızı ipek tercih edebilirsiniz. İpek yumuşak dokulu olduğu için saçlarınıza zarar vermez ve kırılma, dökülme gibi problemlerinizi azaltmaya yarar.



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:33
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