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İşçiler koronavirüse yakalanırsa, işveren sorumlu olacak mı?

Koronavirüs salgını ile bağlantılı olarak işyerinde sigortalı çalışanların hakları da düzenleniyor. Bu nedenle 6331 sayılı Kanuna göre işverenler ve çalışanların sağlık ve güvenliğini hakkında ne gibi düzenlemeler yapılmıştır? İşçi kesim ve işverenlerin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

10 Eylül 2020 Perşembe 11:28
İşçiler koronavirüse yakalanırsa, işveren sorumlu olacak mı?
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Koronavirüs salgını ile bağlantılı olarak işyerinde sigortalı olarak çalışanların hakları da düzenlenmiştir. Buna göre, 6331 sayılı Kanun kapsamında, işverenlerin çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda bir çalışanın koronavirüse yakalanması durumunda işveren yasal sorumluluk taşımaktadır.

Çalışan Sağlığının Sağlanmasında İşverenlerin Rolü

6331 Sayılı Kanun açıkça şunu öngörmektedir: “İşverenler, işle ilgili çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Mesleki riskleri önlemek için eğitim ve bilgilendirme dahil olmak üzere çeşitli önleyici tedbirler almak”, işverenlerin çalışanların işyerlerinde mesai saatleri içinde sağlık sağlamasını şart koşmaktadır. Ve güvenlik önlemleri. Aynı zamanda işverenler, çalışma koşullarını iyileştirmek için gereken işlerden de yasal olarak sorumludur.

Bu bakımdan bulaşma riski söz konusu olduğunda, koronavirüs salgını çalışanlar için büyük sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, özellikle işyerinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle kronik hastalığı olan işçiler çalıştırılıyorsa ve sözleşmeli ise işverenlere yasal ve cezai yaptırımlar uygulanabilir. SGK, mevcut yasa çerçevesinde koronavirüsü bir meslek hastalığı veya iş kazası olarak ele almasa da, özellikle işyerinde virüse yakalandığı tespit edilen çalışanlar için işverenin kusurunun aranması gerekiyor.

İşveren Sorumludur


Koronavirüs, SGK tarafından iş kazası veya meslek hastalığı olarak görülmezken, bir çalışana virüse iş yerinde bulaşması halinde, gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerini almamaktan işverenin sorumlu olması muhtemeldir. Bu durumda fiil ile sonuç arasında uygun bir bağlantı gereklidir. Borçlunun veya failin sözleşmeye konu olan özel hukuka göre yükümlülüğünü tesis ederken fiil ile sonuç arasındaki illiyet bağı kurulamazsa, borçlu veya fail sorumlu olacaktır. Çünkü iş ile iş kazası arasındaki bağlantı kurulduktan sonra sorumluluk işverene ait olabilir. Bununla birlikte, çalışanın ciddi ihmali olduğunda veya üçüncü şahsın ciddi ihmali olduğunda, işveren sorumlu olmayacaktır.

Koronavirüs kapsamında bu nedensel ilişkinin kurulması için belirli koşullar dikkate alınacaktır. Bu nedenle, kronik hastalığı olan bir işçiyi işe davet eden ve işe koyan işveren bu sefer sorumlu olacaktır. Aynı şekilde, işyerinde gerekli temizlik ve sağlık önlemlerinin alınmaması, işverenin işyeri yaygınlığının aşılması ve gerekli benzer düzenlemelerin yapılmaması gibi faktörler, işyeri sahiplerini enfekte işçilere karşı sorumlu kılabilir. Çalışan, işverenin virüse tam anlamıyla bulaşabileceğine ve bunu ispatlayabileceğine inanıyorsa, SGK'ya başvurarak müfettiş ve teftiş ekibinden SGK tarafından gönderilecek bir teftiş yapmasını isteyebilir.

Önlemleri Alırken İşverenin Sorumlulukları

İşveren, virüs salgını kesintiye uğratmadan işyerinde gerekli çalışma koşullarını sağlarsa, bu durumda çalışana virüs bulaşmışsa işverenin sorumluluğundan ziyade işçinin kusurunu, üçüncü bir kişinin kusurunu veya başka sebepleri arayacaktır. Bu durumda işveren cezai yaptırımlara tabi tutulamaz. Bir diğer önemli nokta da kronik hastalığı olan kişilerin işverenlerinin rızası ile çalışmaya başlamasıdır. Bu noktada, kronik hastalığı olan bir kişiyi işe alırsanız ve virüse yakalandıysanız, işveren kronik hastalığını anlamalıdır ve eğer bilmiyorsanız, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre sorumlu olmayacaksınız.

Diğer bir deyişle, bir çalışan kronik bir hastalığı işverene tıbbi raporla bildirir ancak yine de çalışmaya başlarsa, işveren kapacağı virüsten sorumludur. İşveren kronik hastalık için tıbbi rapor sunmazsa, işveren kronik hastalık nedeniyle salgına neden olmayacaktır. Bu noktada, çalışanların mevcut rahatsızlığı işverene bildirmeleri önemlidir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 11:28
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsİşçi Sağlığı
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