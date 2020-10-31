İş Göremezlik raporu nasıl alınır? Geçici ve kalıcı raporların maaşları ne kadar?

Devamlı iş göremezlik için alınan rapora verilen ücreti alabilmek için öncelikle sakatlığın belgelenmesi gerekmektedir. Rapor verilmesinden 2 gün ve 2 günün üstünde olan raporlar için ödenek verilmektedir. Rapor alımının ardından 2 gün rapor süresince verilecek olan ücretten çıkartılır. Ödeneğin koşulları ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde planlanmıştır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği:

Sigortalı olarak görev yapan bir işçinin gelişen olaylar nedeni ile işlerini yapamayacak seviyeye gelmesi halinde verilecek olan ücrettir. Öncelikle rahatsızlığı onaylayacak bir rapor devlet hastanesinde görev yapan uzman doktor tarafından onaylatılıp, rahatsızlığı bulunan kişi tarafınca alınmalıdır. Verilecek olan raporun süresince(ilk 2 gün hariç) sigortalı bireye iş göremezlik maaşı verilir.

Geçici İş Göremezlik Raporu ve İş Göremezlik Maaş Şartları:

5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu çerçevesinde işçinin belirli şartlara uyması gerekmektedir bu şartlar ise:

*Rahatsızlığın kalıcı olmaması, eğer rahatsızlık geçici değil kalıcı ise İş göremezlik maaşı verilmemektedir.

*Raporun resmi olması için SGK onaylı hastaneler ve hekimler tarafınca kişiye verilmelidir. Rapor verilirken sadece söz konusu hastalığa bakılmaz bir çok muayene yapılır.

*Belirli bir kurumda çalışmayıp serbest meslek yapan kişilerde iş göremezlik raporundan yararlanabilmektedir. Öncelikle rapordan yararlanabilmek için serbest meslekte çalışanların yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır; hastalık nedeniyle yatalak bir şekilde muayene görmeleri, herhangi bir prim borcunun olmaması gereklidir. Serbest meslekte çalışmakta olan kadınlar hamilelik için iş göremezlik maaşı alamazlar.

*Verilecek olan maaş için başvurudan öncesinde 90 günlük primin verilmesi gerekmekte. Kanun gereğince ise başvurudan 1 sene içinde prim ödemesinin yapılması gerekmektedir. Bu serbest meslek dair her iş göremezlik başvurusunda bulunacaklar için geçerlidir.

Maaş için Sigorta Süresi Hesaplanması Yapılırken Dahil Edilmeyen Faktörler :

*Eğer kişi silah ile çalışan bir sigortalı ise askerlikte geçirdiği zaman zarfı dahil edilmemektedir,

*Ceza alınmayan tutukluluk zaman zarfı sigortaya dahil değildir.

* 365 günlük bir zaman zarfında, meslek nedeniyle geçirilen hastalık, hamilelik veya iş içerisinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile iş göremezlik ödeneği alınması taktirde, rapor süresi sigortaya dahil edilmez.

*İşverenin kepenkleri indirmesi ya da sigortalı çalışanın greve katılması gibi olaylarda iş göremezlik raporu süresine dahil edilmez.

Geçici İş Göremezlik Maaşı Hangi Durumlarda Kimlere Verilir :

*İş başında çalışırken gerçekleşen kaza, mesleki sebeplerden dolayı kapılan bir hastalık nedeni ile işçi İş Göremezlik maaşı alabilir. Eğer işçi kurumlar tarafından belirlenen tedavi yöntemlerini kabul etmediği ya da kendini bilerek yaraladığı tespit edilirse verilecek olan ödemenin sadece yarısını alabilmektedir,

*Doğum yapılması halinde 3,5 ay verilirken eğer kişi birden fazla doğum yaparsa 4 ay boyunca verilecek olan doğum izni esnasında iş göremezlik maaşı alabilir. Yine hamileler doğum öncesi ve doğum sonrasında raporlu olabilir ve rapora göre ödenek alabilir.

İş göremezlik raporunun verildiği kişiler ise SGK tarafınca belirlenmiştir:

*İşte gerçekleşen kazanın ardından iş yapmasını engelleyen bir durumu gelişenler,

*Sigortalı bir çalışan iken hamile kalanlar ve sonrasında çocuk bakımı yapacak kadınlar,

*Çalışırken kaptığı hastalık dahilinde sağlık raporu almış olanlar ve ayakta yada yatarak tedavi görmekte olanlar,

*Hastalık veya trafik kazası nedeni ile.

İş Göremezlik Maaşı Başvurusu:

SGK tarafından onaylanmış bir hastaneden öncelikle sağlık durumu ile ilgili rapor istenmelidir, ardından rapor öncelikle kişinin patronuna verilmelidir. İşveren ise SGK’ ya beyannamede bulunmalıdır. Bu süreç e-rapor sisteminden izlenebilir. SGK tarafınca gerekli araştırmalar yapılır ve onaylanması durumunda kişiye maaş verilmeye başlanmaktadır. Ödemeler ise kişiye gelen kısa mesajlar ile bildirilir. Para sorgulaması için ise E- Devlet’ e giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapmak için henüz parola almamışlar ise öncelikle 2 Türk Lirası değerinde bir ödeme yaparak E-Devlet şifrelerini almaları gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra ise E-Hizmetler adlı kısımdan kurumlar içerisinde SGK seçilmelidir. Ardından gelecek olan bölümde 4a/4b İş Göremezlik Ödemesi Görme seçeneğine basılmalıdır. Paranın ilk hesaba yatış süresi ise gerekli raporun iletiminden 15 gün içerisinde hesaba yatmaktadır. Paranın çekimi ise kimlik kartı ile beraber PTT şubelerinden çekilebilmektedir. Maaş kişinin kimlik bilgileri üzerine PTT’ ye yatırılmaktadır ve yatırılan paranın kişi tarafından 60 güne kadar çekilmesi gerekmektedir aksi taktirde para geri iade olarak SGK tarafından alınacaktır.

İş Göremezlik Ücret Hesaplaması:

Sigortanın başvuru yapılmadan 90 gün önce aldığı net tutara bakılarak yapılmaktadır. Tedavisini ayakta sürdürenler için günlük net kazancın 3/2, tedavisine yatalak olarak devam edenlerde ise günlük net kazançlarının yarısı olarak işlem görmektedir. İşlemin sonucu olan günlük net kazanç raporda yazmakta olan gün sayısı ile çarpılmalıdır ama çarpım işleminden önce raporun ilk 2 günü çıkarılmalıdır. İş sebebi ile hastalanıp yatarak tedavi olmakta olan bir askeri ücret maaşlı çalışan, 28 günlük bir ödenek alacak ve bu ödenek 1.373,40 Türk Lirası olacak. Ayakta tedavi gören ise 1,831,20 Türk Lirası olacak lakin maaş sebebi iş kazası olursa 30 gün üzerinden işlem yapılacak; yatalak hasta 1.471,51 Türk Lirası alacak ayakta hasta ise 1.962,00 Türk Lirası alacaktır. Eğer sebep kaza ise 365 gün içerisinde ödenmiş günlük net kazanca bakılmayacak ve 2 gün çıkartılmayacaktır.

Kalıcı İş Göremezlik Nasıl Olunur:

Meslek sebebi ile kapılmış bir hastalık veya bir kaza neticesinde rapor alınmaya gittiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca onaylanmış hastaneler tarafından iş görebilirliğin %10 ve üzerinde azalmış kimseler bu maaşı alabilirler. Bu maaştan yararlanabilmek için ise:

*Meslek nedeniyle kapılan hastalığın veya iş başındayken yaşanan kazanın beyanname belgesi,

*İlk alınmış olan sağlık raporunun orijinal hali,

*Kazanın veya hastalığın yaşandığı iş yerinin çalışma şartlarını detaylı bir şekilde gösteren araştırmalar ve belgeler,

*İş yapabilir, iş yapamaz raporu,

*Sürekliliği olmayan geçici iş göremezlik raporu,

*İşte yaşananlardan sonra tedavi sürecinin nasıl ilerlediğine dair evraklar,

*Tedavinin ardından kalıcı sakatlık ve izlerin belirlenmesinden sonra bireyin son halinin nasıl olduğunu gösterecek sıhhat kurulu tarafından verilen rapor veya kanıtlar derecedeki evrakların SGK’ ya gönderilmesi,

*Evraklar ile birlikte kopyası SGK tarafından yapılmış bir adet tahsis isteme arzuhali ile SGK’ ya başvuru yapılması ve arzuhale bir adet vesikalık fotoğrafında konulması lazımdır. Raporu alacaklar ise bulunduğu işten ayrılmalı eğer kendi dükkanıysa devretmelidir.

Kalıcı İş Göremezlik Maaşı:

Tam iş göremezlik: Günlük net ücret ile 30 günün çarpımının % 70 şeklindedir.

Kısmi iş göremezlik: Günlük net ücret ile 30 günün çarpımının % 70, sakatlığın veya hastalığın oranı şeklinde hesaplaması yapılır. Kanun çerçevesinde geçici olarak verilen iş göremezlik ödeneğinin bitmesi durumunda, geçici olarak belirlenen iş göremezlik tanısından önce Kalıcı bir hale dönen rahatsızlık için SGK tarafından yetkilendirilen görevliler sağlık personelleri tarafından alınacak olan raporun zamanını başlatacak ay başından itibaren maaş bağlanacaktır.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeni ile Ölüm:

Ölen sigortalı çalışanların hak sahibi olduğu insanlara verilmektedir. Ölen sigorta çalışanın öncelikle neden öldüğünü bildiren ve yetkililer tarafından düzenlenmiş ölüm tutanağı, vefat eden kişiyi gömme amaçlı izin belgesi, otopsi raporları ve doktor raporu belgeleri istenmektedir. Eğer istenilen belgeler bildirilmediği taktirde SGK görevlilerinin araştırmaları neticesinde ölüm sebebinin işte yakalandığı veya geçirdiği hastalık ya da kaza mı yoksa başka nedenlerden dolayı mı vefat ettiği belirlenir.