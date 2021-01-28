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İnternetten ücretsiz hastane tahlil sonucu öğrenme

Hasta olan ve tahlil yaptıran vatandaşlarımız internet üzerinden tahlil sonucu öğrenebilecek. Vatandaşlarımız internetten tahlil sonucu öğrenme işlemini merak ediyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 01:29
İnternetten ücretsiz hastane tahlil sonucu öğrenme
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Hasta olup hastaneye gittiğinizde sizden bazı konular için tahlil yaptırmanız istenecektir. Hasta olan ve tahlil yaptıran vatandaşlarımız intenet üzerinden tahlil sonucu öğrenebilecek. Vatandaşlarımız intenetten tahlil sonucu öğrenme işlemini merak ediyor.

Koronavirüs Test Sonucu Öğrenme İşlemi

Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi nedenlerden şikayet eden vatandaşlarımız hastaneye gider. KBB uzmanları tarafından yapılan muayeneler sonrasında PCR testine gönderilir. Testi pozitif çıkan kişilerin 14 günlük süreyle karantinaya alınması gerekmektedir. Testi pozitif çıkan kişinin temas ettiği kişilere de PCR testi uygulanır. PCR testleri ağız ve burun yoluyla yapılır. Test sonuçları 24-48 saat arasında çıkmaktadır. Test sonucunuzu öğrenmek için E-Nabız sistemine giriş yapmanız gerekiyor. TC kimlik numaranız ya da test işleminde size verilen barkod numarasıyla sisteme giriş yapabilirsiniz. Sonrasında arama motoruna Covid-19 yazarak test sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bu sistem sayesinde test sonucunuzu öğrenmek için hastaneye gitmenize gerek kalmadan gerekli bilgileri öğrenmiş olursunuz.

Hastane Sonucu Öğrenme İşlemi

Hastanelerde tahlil yaptırırsanız sonuçlarını MHRS sisteminden öğrenebilirsiniz. Burada ayrıca tahlil yaptırdığınız hastaneyi, tahlil türünü öğrenebilirsiniz. Bunlardan ayrı olarak randevu saatinizi ve doktorunuzu da görebilme imkanına sahipsiniz.

TC Kimlik Numarası İle Tahlil Sonucu Öğrenme İşlemi

  • E-Devlet sistemine giriş yapın.
  • Arama motoruna tahlillerim yazınız.
  • Buradan E-Nabız sistemine bağlanınız.
  • Bağlantıyı kurduktan sonra karşınıza çıkan sayfadaki tahlillerim bölümüne tıklayınız. Burada tüm belgeleriniz çıkacaktır.
  • E-Nabız şifrenizi E-Devlet sistemine girerek oluşturabilirsiniz.
  • Ayrıca aile hekiminizden de geçici şifre alabilirsiniz.

Devlet Hastanesinden Tahlil Sonucu Öğrenme İşlemi

Devlet hastanesinde tahlil yaptırdıysanız isterseniz hastaneye giderek kimliğinizle sonuçları öğrenebilirsiniz. İntenet üzerinden öğrenmek istiyorsanız gittiğiniz hastanenin resmi web adresine girmeniz yeterli olacaktır. Giriş için barkod numaranızı ve TC kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir.

Sağlık Ocağından Tahlil Sonucu Öğrenme İşlemi

Aile hekiminden yaptırdığınız işlemlerde tahlil sonuçlarınızın ne zaman çıkacağını öğrenmeniz gerekmektedir. Ardından size verilen tüp üzerindeki numarayı LABİM sayfasına girerek, TC kimlik numaranızı ve kayıt numaranızı kullanarak giriş yaptıktan sonra sonuçlarınızı görebilirsiniz. Sağlık ocağından yapılan kan tahlillerini 1 gün sonrasında alabilirsiniz. Tahlil için kan vermek istiyorsanız yalnızca belli saatlerde sağlık ocağına gidebilirsiniz. Bu saatler genellikle sabah 09:00 ile 11:00 arasında olmaktadır. Sonuçlar için isterseniz MHRS sistemine girebilir, isteseniz sağlık ocağına gidebilirsiniz. Cuma günü giderseniz sonuçlar pazartesi günü çıkacaktır.

E-Devlet Sistemi Üzerinden Tahlil Sonucu Öğrenme İşlemi

Tahlil sonuçlarınızı hastaneye gitmeden kolay bir şekilde öğrenmek istiyorsanız hemen E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek hemen 2 TL ila 5 TL arasında bir ücretle şifrenizi alabilirsiniz.

Sisteme girdikten sonra arama kısmına tedavi bilgileri sorgulama yazarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca E-Nabız şifrenizi oluşturarak da tüm tahlil sonuçlarınızı öğrenme imkanınız vardır. Sonrasında sonuçlarınızı uzman doktora göstermenizde fayda olacaktır.

E-Nabız Sistemi Üzerinden Tahlil Sonucu Öğrenme İşlemi

E-Nabız sisteminden şimdiye kadar tüm hastane işlemlerinizi, raporlarınızı ve tahlillerinizi görüntüleme imkanına sahip olursunuz. MR ve Patoloji sonuçlarınızı öğrenme fırsatınız da mevcuttur. TC kimlik numaranız ya da barkod numaranız ile kolaylıkla sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Patoloji Sonucu Öğrenme İşlemi

Hastanede patoloji yaptırdıysanız ve sonuçlarını nasıl öğreneceğinizi merak ediyorsanız bu haberi dikkatlice okuyun. Patoloji yaptırdıktan sonra işlem yaptırdığınız hastanede size bir sonuç alma kartı ya da barkod verilecektir. Bunları kullanarak E-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz sonucu rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

E-Nabız Sisteminden MR Sonucu Öğrenme İşlemi

Yukarıda bahsettiğimiz gibi TC kimlik numaranız ya da barkod numaranız ile E-Nabız sistemine girerek tüm tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

  • Hastane tarafından size verilen sonuç alma belgesi üzerindeki bilgileri doğru bir şekilde girerek devam ete tıklayın.
  • Barkoda kaydedilen sonuçlarınız burada detaylı bir şekilde karşınıza çıkacaktır.
  • Buradan tüm sonuçlarınızın detaylarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Buradan geçmişteki tüm işlemlerinize de ulaşmanız mümkündür. Eğer sonuçlar çıkmıyorsa yan tarafta PDF formatına tıklayarak sonuçları görebilirsiniz. Sonuçlarınızı kaydederek kolay bir şekilde açabilirsiniz.

İstanbul TC Kimlik Numarası Üzerinden Tahlil Sonucu Öğrenme İşlemi

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, online bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde sağlık ocaklarında ve hastanelerde yapılan tüm işlemlerinizi kolay bir şekilde görebilirsiniz. Bunun için TC kimlik numaranızı kullanmanız yeterli olacaktır.

İzmir Tahlil Sonucu Öğrenme İşlemi

İzmir’de bir sağlık kurumunda yaptırdığınız tahlillerin sonuçlarınızı hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız hastane barkod sistemini kullanmanız yeterli olacaktır. Ayrıca E-Nabız sistemini de kullanabilirsiniz. Hastanenizin tahlil sonuç alma bölümüne tıklayınız. Burada sizden istenen kimlik bilgilerinizi girerek sonuçlarınızı hızlı bir şekilde öğrenme imkanınız olacaktır. Sonuçlarınızı uzman bir doktora göstererek hastalığınız hakkında doğru bilgileri öğrenmiş olursunuz.



Son Güncelleme: 28.01.2021 01:29
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Anahtar Kelimeler:
Tahlil Sonucu ÖğrenmeCovid-19 Sonuç öğrenme
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