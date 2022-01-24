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İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme

Artık tahlil sonuçları için hastanelere gitmeye gerek kalmadı. Yeni yapılan düzenlemeler ile internetten tahlil sonucu öğrenmek mümkün. TC kimlik numarası ile sonuçları sorgulatmak kolay hale geldi. Vatandaşların sağlık kurumlarına gitmeden sonucunu öğrenmesi kolay hale getirildi. İşte internet üzerinden sonuç öğrenmek için detaylar haberimizde

24 Ocak 2022 Pazartesi 02:29
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
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T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme

Vatandaşlara sevindirici haber duyuruldu. Yapılan tetkiklerin sonuçları için hastane ve sağlık ocaklarına gitmeye gerek kalmadı. Yeni düzenlemeler sayesinde intenet üzerinden sonuç öğrenmek kolay hale geldi. e-devlet, e-nabız ve hastanenin kendi sitesinde barkod numarasını gerekli yerlere girdiğiniz takdirde sonuç ekranı karşınıza çıkar. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra arama butonuna ‘Tahlillerim’ yazarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. E-devlet şifresi olmayanlar için ise aile hekimine başvuru yaparak geçici şifre ile bilgilere ulaşılabilir

.

T.C ile patoloji sonucu öğrenme

Tahlillerde olduğu gibi patoloji sonuçları da MHRS ve e-nabız üzerinden öğrenilebilir.

  • Hastaneye gitmeden verilen barkod numarası ile e-nabıza giriş yapılır.
  • https://enabiz.gov.tr/ sitesine giriş yapın.
  • Gerekli siteye TC kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlanır.
  • E-nabız şifresi bulunmayan vatandaşlar sistem üzerinden e-devlet ile bağlanabilir.
  • Site üzerinde bulunan bölümlerde tahliller seçilir.
  • Sonuçlar ekrana gelerek bilgi sahibi olunur.

Biyopsi sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

  • TC kimlik numara ve şifre ile e-devlet, e-nabız ve MHRS sitelerine giriş yapılır.
  • İstenilen sonuçlar için tahliller bölümüne girilir.
  • Öğrenmek istediğiniz biyopsi sonucu için bölüm seçilir.
  • Ve ekrana biyopsi sonuçları gelerek bilgi sahibi olunur.

E-nabız tahlil sonuçları

E-nabız için şifre mevcut değilse e-devlet üzerinde yer alan E-nabız girişi ile bağlanılabilir. Arama butonundan tahliller yazılarak yapılan bütün sonuçlar ekrana yansır.

MHRS tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

  • Kan, idrar, patoloji, MR, biyopsi gibi tahlilleri hastane ve sağlık ocaklarında yaptırılır. Sonuçları öğrenmek için ise MHRS sitesine giriş yapılır.
  • TC kimlik numarası ve şifre ile sayfaya girilir.
  • Giriş yapılan MHRS üzerinden sonuçlar öğrenilebilir ve randevu almakta mümkün.

Tahlil sonucu öğrenme e-devlet

Vatandaşların sonuçlar için hastaneye gitmesine gerek kalmadı. İntenet üzerinden sonuç öğrenmek e-devlet üzerinden de mümkün. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar ise PTT’ye giderek şifre alabilir.

  • TC kimlik ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra arama butonuna ‘tedavi bilgileri sorgula’ yazılarak kişiye ait bilgiler ekrana yansır.
  • Başka bir seçenek ise e-devlet üzerinden e-nabıza kayıt olarak giriş sağlanabilir.

MR sonuçları e-nabıza ne zaman düşer?

Hastaneye giriş yapıldıktan sonra gidilen hastanenin sitesinden barkod numarası ile işaretleme yapılır. Hastaneye de MR çekildikten sonra e-nabız üzerinden sonuçlara ulaşılır. Sonuçların çıkması ve doktorun yorumlaması 3-7 gün içerisinde sisteme düşer.

E-nabızdan ultrason sonucu nasıl öğrenilir?

Yaptırılan tahlillerin hastanede çıkması üzerine hemen sisteme de yansır. Yaptırılan testler de farklılık görülmesi de mümkün. E-nabıza sonuçların düşmesi sonucunda vatandaşlar giriş yaparak bilgilere erişebilir.

Devlet hastanesi tahlil sonucu öğrenme

Tahlillerin yaptırıldığı hastaneye ait resmi intenet sitesinden TC kimlik ile giriş yaparak yaptırılan tahlil sonuçları öğrenilebilir. Bunun için bilinmesi gerek yaptırılan tahlillerdir. Başka bir şekilde öğrenmekte mümkün. TC kimlik numarası ile tahlillerin yaptırıldığı hastaneye gidilerek de sonuçlar öğrenilebilir. İntenet üzerinden elde edilen sonuçların çıktısı alınarak doktorlara göstermek de oldukça kolay.

Sağlık ocağı tahlil sonucu öğrenme

Her tahlilin kendine göre çıkma süresi vardır. İlk olarak yapılan tahlilin ne zaman çıkacağı öğrenilmeli. Test yapılan tüpün üzerinde yer alan barkod numarası ile LABİM(İstanbul için) sitesine girilir. TC kimlik numarası ile kayıt oluşturduktan sonra sağlık ocağında yaptırılan bütün testler çıkar. Ana sağlığında kan testi için ise 1 gün sonra çıkmakta bunun için belirlenen saatler ise 09:00 – 11:00 arasıdır. MHRS üzerinden dilediğiniz gibi sonuç sorgulaya bilirsiniz.

E-nabız MR tahlil sonucu görme

Yapılan bütün tahlillerde olduğu gibi e-nabıza giriş yapılır.

  • Tahlil yapıldıktan sonra verilen sonuç alma belgesinde yer alan bilgiler doğru şekilde gerekli yerlere yazılır.
  • Barkod üzerinde bulunan sonuç sayfaya gelecektir.

Daha önceden yaptırılmış olan bütün sonuçlara ulaşmak da mümkün.

Covid Test sonucu öğrenme

Koronivirüs salgının belirtileri olarak bilinen boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi ön görüler ile KBB uzmanlarına muayene olunur. Daha sonrasında gerekli olan Covid testi yaptırılır. Yaptırılan testin sonucunu 24 – 48 saat içerisinde e-nabız üzerinden öğrenilebilir. Sonucu pozitif çıkanların 14 günlük süre ile karantinaya girmesi gerekmekte. Sonucu pozitif çıkanların son zamanlarda temaslı olduğu kişiler de PCR testi yaptırmalı. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra E-nabız üzerinden arama butonuna Covid-19 testi yazarak gerekli sonuçlar öğrenilebilir.

İstanbul ve İzmir de tahlil sonucu öğrenmekte kolay. Yaptırılan tahlil sonucunda verilen barkod ile LABİM sitesine giriş yapılır. TC kimlik numarası ve gerekli bilgiler yazılarak sonuçlara ulaşılabilir. Ankara üzerinden yaptırılan tahliller de MHRS ve e-nabız üzerinden giriş yapılarak öğrenilebilir.


Son Güncelleme: 24.01.2022 02:29
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Anahtar Kelimeler:
MHRSTahlilSonuç
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