İnsülin nasıl düşer? Şekerin düşmesinin yolları nelerdir?

İnsülin ile kan şekerini vatandaşlarımız çoğunlukla birbirine karıştırıyor. Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklamada insülin değerinin 2 ila sekiz arasında olması gerektiğini ifade ediyorlar. Tahlil sonucunda 2 ve 25 gören insanlar bu durumda yanılıyorlar.

Pankreas tarafından üretilen İnsülin önem arz eden bir hormondur. Hücrelere enerji vererek onları kandan şekeri alması gibi önemli bir görevi vardır. Yüksek oranda insülin kalp obozite gibi hastalıklara neden olur. Kanda insülin düzeyinin yüksek olması aynı zamanda hücrelerin bu hormona duyarsız kalmalarına yani insülin direnci oluşmasına neden olur. Bu durumda pankreas daha da fazla insülin üretir ve böylece bir kısır döngü başlamış olur.

İnsülin düşük tutmak için düşük karbonhidratlı besinler tüketilmelidir. Doğal elma sirkesi insülin düzeyini düşük tutacaktır. Yemeklerde porsiyon büyüklerine azami dikkat edilmelidir. Şekerin tüm çeşitlerinden kendinizi uzat tutmalısınız. Ezgersiz ve spor yapmakta insülin oranını düşük tutacaktır. Tarçın insüline iyi gelir ve yiyecek içecekler düzenli olarak kullanılmalıdır.

Hareketsiz kalınmamalı. Düzenli yürümek insülin için öenmli bir işlevdir. Yeme aralarını uzun tutun. Lifli gıdalara yönelin. Bel basen çevresi yağlarını eritmek için sıkça spor yapın. Yeşil çay da insülin oranını düşürmek için önemli bir içecektir. Balık tüketimini artırın. Doğru miktarda protein tüketmekte insülin direncine iyi gelir.