İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yüzde 70 daha fazla bulaşıcı ve ölümcül olduğunu açıkladığı mutasyonlu koronavirüs Türkiye’ye gelen 15 kişide görüldü.

Sağlık Bakanı Koca, İngiltere’den Türkiye’ye girişlerin kapatıldığını açıkladı.

“Yaygın temas taraması yapıldı”

Bakan Koca, mutasyonun ülkemizde görülmesine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı.

* Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

* İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır.

* İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

* Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

Bir kişi Edremit’te karantinaya alındı

Havalimanında yapılan test sonrasında mutasyonlu koronavirüs taşıyıcısı olduğu belirlenen kişi hakkında bilgiler veren Balıkesir Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, virüsün tespit edilmesi sonrasında kişinin kendi evinde karantinaya girdiğini, hem sağlık hem de güvenlik önleminin uygulandığını belirtti.

Kaymakam Ünsal, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere’den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Londra’dan gelen 105 yolcuya test yapılmıştı

İngiltere’de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs nedeniyle İngiltere – Türkiye arasında olan uçuşlar 21 Aralık gününde askıya alınmış, 26 Aralık gününde İstanbul – Londra – İstanbul tahliye seferini gerçekleştiren THY uçağı ile 105 kişi ülkeye gelmişti. Londra’dan gelen 105 yolcuyaysa İstanbul Havalimanı’nda PCR testi uygulanmıştı.