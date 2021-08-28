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İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
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İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!

İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı geliştirilen AstraZeneca aşısın bir yan etkisi aşı karşıtlarının bir numaralı silahıydı. Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada ise bu argüman çürütüldü.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:22
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
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Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının yan etkileri bir dönem dünya gündemin en önemli konularında biriydi. İngiltere'de geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olması özellikle aşı karşıtlarının eline silah olarak geçmişti.

Aşı karşıtı vatandaşlar, genel olarak AstraZeneca'nın kan pıhtılaşması yarattığı ve bu yüzden yapılmasının sakıncalı olduğunu savunuyorlardı. Fakat, İngiltere'de yapılan bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmada koronavirüse yakalanan kişilerde görülen kan pıhtılaşması riskinin Kovid-19 aşısı olan kişilere oranla daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmada İngiltere genelinde Nisan'a kadar pozitif test sonuçlu veya aşılarını yaptıran 29 milyon kişinin tıbbi kayıtları incelendi. Koronavirüs salgınına yakalanan her 10 milyon kişiden 12 bin 614'ü kan pıhtılaşması yaşadığı görülürken, aşı olan kişilerde görülen kan pıhtılaşması ise her 10 milyonda 66 olarak tespit edildi.

Bilim insanlarının tezine göre ise kan pıhtılaşması riski, aşı olmayan kişilere göre daha yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış oldu.


Son Güncelleme: 28.08.2021 12:22
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Anahtar Kelimeler:
AraştırmaKan PıhtılaşmasıTraZeneca AşısıIngiltere
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