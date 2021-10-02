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İngiltere’de şok karar! 18 yaş altına estetik yasağı getirildi

İngiltere hükümetinden şok bir karar geldi. Alınan karara göre İngiltere’de 18 yaş altına estetik yasağı getirildi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

02 Ekim 2021 Cumartesi 02:56
İngiltere’de şok karar! 18 yaş altına estetik yasağı getirildi
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Günümüzde iyice yayılmaya başlayan K-Pop kültürüne karşı bir önlem de İngiltere hükümetinden geldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İngiltere’de yaşayan ve İngiltere’ye dışarıdan gelen 18 yaş altı insanlara estetik yasağı getirildi. Alınan bu karar 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Estetik Yasağı Diğer Ülkelerden İngiltere’ye Gelen Kişiler İçin de Geçerli Olacak

İngiltere Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada alınan estetik yasağı kararının diğer ülkelerden İngiltere’ye gelecek olan kişiler için de geçerli olacağı ifadeleri yer aldı. Hükümetin yaptığı araştırmaya göre geçtiğimiz sene 18 yaş altındaki insanlara 41 bin botoks çeşidi uygulandı.

İngiltere’nin komşularından olan Galler ve İskoçya’nın da İngiltere’nin almış olduğu estetik yasağı kararını yakında gündeme getireceği ifade ediliyor.


Son Güncelleme: 02.10.2021 02:56
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Sağlık BakanlığıEstetik YasağıIngiltere
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