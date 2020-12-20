İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı: Acil çalışma planı yolda!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün mutasyon geçirmesi üzerine yeni tip virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaştığını açıkladı. Öte yandan İngiltere Sağlık Baş Danışmanı Prof.Dr.Chris Whitty, bu virüsün daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.
Başbakan Boris Johnson, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğradığını, bu yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaştığını açıkladı. Öte yandan ülkenin Sağlık Baş Danışmanı Prof.Dr Chris Whitty, yeni tip koronavirüse karşı acil çalışmaların devreye sokulmasının gerektiğini açıkladı.
Johnson, hızla yayılan yeni tür koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında alınan yeni tedbirleri de açıkladı.
Bu tedbirlere göre, gerekliliği bulunmayan spor salonları, perakende mağazalar ve kuaförlerin kapatılacak.