İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı: Acil çalışma planı yolda!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün mutasyon geçirmesi üzerine yeni tip virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaştığını açıkladı. Öte yandan İngiltere Sağlık Baş Danışmanı Prof.Dr.Chris Whitty, bu virüsün çok daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

20 Aralık 2020 Pazar 00:10
İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı: Acil çalışma planı yolda!
Takip Et:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün mutasyon geçirmesi üzerine yeni tip virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaştığını açıkladı. Öte yandan İngiltere Sağlık Baş Danışmanı Prof.Dr.Chris Whitty, bu virüsün daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğradığını, bu yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaştığını açıkladı. Öte yandan ülkenin Sağlık Baş Danışmanı Prof.Dr Chris Whitty, yeni tip koronavirüse karşı acil çalışmaların devreye sokulmasının gerektiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, bu durumun Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiğini ancak bu tip yeni virüsün çok daha hızlı öldürdüğünü ya da aşıların bu virüse karşı  etki etmeyeceğine dair kesin bir verinin bulunmadığı belirtildi.

Johnson, hızla yayılan yeni tür koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında alınan yeni tedbirleri de açıkladı.

Bu tedbirlere göre, gerekliliği bulunmayan spor salonları, perakende mağazalar ve kuaförlerin kapatılacak. 



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MutasyonKoronavirüsIngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
18 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Korona nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerine maaş hakkı tanındı
Korona nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerine maaş hakkı tanındı
Çin aşısından olan Türk profesör, 21 gün sonra antikor sonucunu paylaştı
Çin aşısından olan Türk profesör, 21 gün sonra antikor sonucunu paylaştı
17 Aralık vaka tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı düşüşe geçti
17 Aralık vaka tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı düşüşe geçti
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..

Popüler Haberler

Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Yazılım Mühendisi nedir, ne iş yapar? Yazılım Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 20 Aralık 2020 Pazar ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 20 Aralık 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 20 Aralık 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Aralık 2020 Pazar
2019 PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? PTT iş başvurusu için adaylarda aranan şartlar neler?
Rıza BabaArka Sokaklar yeni bölümlerinde neden yok? Zafer Erdin diziden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
THY Yeni Uçaklarına pilot arıyor! THY 2019 Pilot Alımları nasıl olacak ?
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!
2020 sicil affı çıkacak mı? Sicil affında gelişmeler neler?
TRT 1 canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yeni platform ’da Kurtlar Vadisi dizisi mi yer alacak?
Bugün kimin maçı var? 19 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Atv canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kosgeb Eğitim Desteği nedir? Eğitim Desteğine başvuru şartları nelerdir?
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.