İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı: Acil çalışma planı yolda!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün mutasyon geçirmesi üzerine yeni tip virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaştığını açıkladı. Öte yandan İngiltere Sağlık Baş Danışmanı Prof.Dr.Chris Whitty, bu virüsün daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğradığını, bu yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaştığını açıkladı. Öte yandan ülkenin Sağlık Baş Danışmanı Prof.Dr Chris Whitty, yeni tip koronavirüse karşı acil çalışmaların devreye sokulmasının gerektiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, bu durumun Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiğini ancak bu tip yeni virüsün çok daha hızlı öldürdüğünü ya da aşıların bu virüse karşı etki etmeyeceğine dair kesin bir verinin bulunmadığı belirtildi.

Johnson, hızla yayılan yeni tür koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında alınan yeni tedbirleri de açıkladı.

Bu tedbirlere göre, gerekliliği bulunmayan spor salonları, perakende mağazalar ve kuaförlerin kapatılacak.