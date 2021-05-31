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İngiltere’de aşı olmayanlar çalışamayacak

Bütün dünyada devam eden koronavirüs salgını ile ilgili önemli kurallar uygulanmaya devam ediyor. İngiltere ise aşı olmayanlar ile ilgili önemli bir kanun üzerinde çalışmalar yapıyor. Detaylar haberimizde…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
İngiltere’de aşı olmayanlar çalışamayacak
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Koronavirüs salgınında 14. ay da geride kalırken aşılama çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Aşılama çalışmalarının ilerlediği bazı ülkelerde maske sınırlamaları kaldırılırken, birçok işletme de tekrar açılmıştı. Bu ülkelerden İngiltere ise çok önemli bir karar almaya hazırlanıyor. İngiliz hükümeti  Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde (NHS) çalışan sağlık çalışanlarını da kapsayacak olan bir yasa planlanıyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi, hükümetin çıkaracağı yeni kurallarla NHS’de çalışan sağlık personellerinin koronavirüs aşısı olması zorunlu olacak. Bu kuralların hayata geçirilmesi halinde aşı olunma şartı, sağlık sektöründe bir istihdam şartı haline gelecek.

İngiltere’de hafta sonuna kadar tüm yetişkin vatandaşların aşılanması ve 20’li yaş grubunun aşılanmaya başlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, ülkede şuana kadar 63 milyon 350 bin kişinin en az bir doz aşı aldığını açıkladı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereKoronavirüsNHS
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