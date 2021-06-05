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İngiltere, kırmızı listesini genişletti

İngiltere’de hükümet, koronavirüs nedeniyle uyguladığı önlemler kapsamında uyguladığı kırmızı listesini genişletti. Yedi ülke daha yüksek riskli olarak ifade edilen kırmızı listeye eklendi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 18:05
İngiltere, kırmızı listesini genişletti
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İngiltere, salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alan ülkeler arasında yer alıyor. İngiliz hükümeti, uyguladığı aşı politikaları ve koyduğu koronavirüs önlemleri ile beraber salgına karşı üstünlük kurmaya başladı. Şu sıralar ise uyguladığı kısıtlamaları, etkisinin iyice artması amacıyla sıkılaştıran İngiltere, yüksek riskli ülkeler anlamına gelen kırmızı listeye yeni ülkeler ekledi.

Tedbirlere göre Mısır, Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, Sudan, Bahreyn, Srilanka ve Afganistan ülkeleri kırmızı listeye alındı. Portekiz ise kırmızı listeden orta riskli ülkeler kısmını oluşturan sarı listeye düşürüldü. Uygulamanın 8 Haziran 2021 Salı gününün sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, salgının etkisinin artmasının halinde uygulanan kısıtlamaları sıkılaştırmaktan geri kalmayacağını belirtti. Johnson, amaçlarının İngiliz halkının sağlığını korumak olduğunu vurguladı.


Son Güncelleme: 05.06.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereKırmızı ListeKoronavirüs
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