İngiltere, kırmızı listesini genişletti

İngiltere, salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alan ülkeler arasında yer alıyor. İngiliz hükümeti, uyguladığı aşı politikaları ve koyduğu koronavirüs önlemleri ile beraber salgına karşı üstünlük kurmaya başladı. Şu sıralar ise uyguladığı kısıtlamaları, etkisinin iyice artması amacıyla sıkılaştıran İngiltere, yüksek riskli ülkeler anlamına gelen kırmızı listeye yeni ülkeler ekledi.

Tedbirlere göre Mısır, Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, Sudan, Bahreyn, Srilanka ve Afganistan ülkeleri kırmızı listeye alındı. Portekiz ise kırmızı listeden orta riskli ülkeler kısmını oluşturan sarı listeye düşürüldü. Uygulamanın 8 Haziran 2021 Salı gününün sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, salgının etkisinin artmasının halinde uygulanan kısıtlamaları sıkılaştırmaktan geri kalmayacağını belirtti. Johnson, amaçlarının İngiliz halkının sağlığını korumak olduğunu vurguladı.