İngiltere Halk Sağlığı Kurumu: BioNTech ve AstraZeneca aşıları Hindistan mutasyonuna karşı etkili

Tüm dünyada koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Hindistan’da ortaya çıkan ‘’çift mutant’’ adı verilen virüsün Hindistan mutasyonuna karşı mevcut aşıların ne kadar etkili olduğu merak ediliyordu. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu kafalarda oluşan bu soru işaretlerini bir nebze de olsa giderecek bir araştırma yaptı.

Yürütülen araştırmada İngiltere’de 5 Mayıs ile 15 Mayıs arasında tespit edilen 1054 Hindistan varyantlı vakalara uygulanan koronavirüs aşılarının etkileri incelendi. Çıkan sonuçlarda, koronavirüs aşısının ikinci dozunun yapılmasının 2 hafta sonra Hindistan mutasyonunun belirtilerini gösteren hastalıkların engellenmesinde Alman%88, İngiliznın ise %66 etki gösterdiği tespit edildi.

Sağlık Bakanı Mart Hancock, Covid-19 aşılarının özellikle iki dozunun da uygulanmasının Hindistan mutasyonundan korunmak için çok önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere’de an itibariyle en az bir doz Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 37 milyon 726 bin 924’e ulaştı. Bunların 22 milyon 71 bin 497’i iki dozu da olmuş durumda.