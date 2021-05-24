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İngiltere Halk Sağlığı Kurumu: BioNTech ve AstraZeneca aşıları Hindistan mutasyonuna karşı etkili

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun araştırmasına göre İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısı ile Alman Pfizer-BioNTech aşısının dünyada tedirginlik yaratan Hindistan mutasyonuna karşı da etkili.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:14
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu: BioNTech ve AstraZeneca aşıları Hindistan mutasyonuna karşı etkili
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Tüm dünyada koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Hindistan’da ortaya çıkan ‘’çift mutant’’ adı verilen virüsün Hindistan mutasyonuna karşı mevcut aşıların ne kadar etkili olduğu merak ediliyordu. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu kafalarda oluşan bu soru işaretlerini bir nebze de olsa giderecek bir araştırma yaptı.

Yürütülen araştırmada İngiltere’de 5 Mayıs ile 15 Mayıs arasında tespit edilen 1054 Hindistan varyantlı vakalara uygulanan koronavirüs aşılarının etkileri incelendi. Çıkan sonuçlarda, koronavirüs aşısının ikinci dozunun yapılmasının 2 hafta sonra Hindistan mutasyonunun belirtilerini gösteren hastalıkların engellenmesinde Alman Pfizer-BioNTech aşısı %88, İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısının ise %66 etki gösterdiği tespit edildi.

Sağlık Bakanı Mart Hancock, Covid-19 aşılarının özellikle iki dozunun da uygulanmasının Hindistan mutasyonundan korunmak için çok önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere’de an itibariyle en az bir doz Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 37 milyon 726 bin 924’e ulaştı. Bunların 22 milyon 71 bin 497’i iki dozu da olmuş durumda.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Halk Sağlığı KurumuPfizer-BioNTech AşısıHindistan MutasyonuOxford-AstraZeneca Aşısı
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