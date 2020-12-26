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İngiltere' de görülen koronavirüs mutasyonu Türkiye'de görüldü mü? Araştırmalar devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini devam ettiriyor. Kısa bir süre önce İngiltere'de virüsün mutasyonu görüldü. Mutasyon virüs, daha hızlı yayılmakta. Mutasyon haberlerinin ardından ülkeler seyahat önlemleri aldı. Mutasyon virüs Türkiye' de görüldü mü? Açıklama yapan Koca, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:04
İngiltere' de görülen koronavirüs mutasyonu Türkiye'de görüldü mü? Araştırmalar devam ediyor
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Fahrettin Koca, İngiltere’nin raporunda yer alan gen mutasyonuna rastlanmadığı açıklamasını yaptı. Öneklerin tam gen sekanslama yöntemiyle araştırıldığını açıkladı

İngiltere’ de tespit edilen koronavirüs mutasyonu hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmektedir.

Sağlık Bakanı mutasyon açıklaması yaptı

Mutasyon konusunda açıklamalarda bulunan bakan: ‘’Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları düzeni bir şekilde farklı bölgelerdeki önekleri araştırmaktadır. Araştırmaların sonuçları Dünya Sağlık Örgütü’ ne rapor edilmektedir.  Son zamanlarda ülkeye giriş yapan PCR pozitif kişilerden alınan öneklerde İngiltere’de görülen gen mutasyonuna rastlanmadığı görülmüştür. İncelemeler sürecektir.’’



Son Güncelleme: 26.12.2020 22:04
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık BakanıMutasyon
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