İngiltere' de görülen koronavirüs mutasyonu Türkiye'de görüldü mü? Araştırmalar devam ediyor

Fahrettin Koca, İngiltere’nin raporunda yer alan gen mutasyonuna rastlanmadığı açıklamasını yaptı. Öneklerin tam gen sekanslama yöntemiyle araştırıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı mutasyon açıklaması yaptı
Mutasyon konusunda açıklamalarda bulunan bakan: ‘’Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları düzeni bir şekilde farklı bölgelerdeki önekleri araştırmaktadır. Araştırmaların sonuçları Dünya Sağlık Örgütü’ ne rapor edilmektedir. Son zamanlarda ülkeye giriş yapan PCR pozitif kişilerden alınan öneklerde İngiltere’de görülen gen mutasyonuna rastlanmadığı görülmüştür. İncelemeler sürecektir.’’
Son Güncelleme: 26.12.2020 22:04