İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor

Son zamanlarda gündeme gelen İngiliz mutantı herkes korkutmayı başardı. Türkiye’de görülen bu mutasyon çocuklarda sağlık sorunlarına neden oldu. Yapılan denetimler sonucunda hastanede yatan çocuk sayısının artış gösterdiği belirtildi. Doktorlardan gelen açıklama ile çocuklarda kalp hastalıklarına yol açtı söylendi.

Prof. Dr. Sarıoğlu yaptığı açıklamada’’Bulantı, nefes darlığı, çabuk yorulma ve halsizlik gibi belirti olan her çocuğun hastaneye götürülmesi gerekmektedir. Koronavirüs çocuklarda her durumda belirtileri göstermiyor. Fakat bu çocuklarda 3-4 hafta sonra çok ciddi bir kalp yetmezliği, şok tablosu ve çoklu organ yetmezliğimi gibi tablolar ortaya çıkıyor. Bu durum çok nadir de olsa gerçekleşiyor. Miyokardit dediğimiz kalp adalesinde bir nevi enfeksiyon koroner damarlarda genişlemeler, böbrek, karaciğer gibi organlarda bir takım fonksiyon bozuklukları gibi rahatsızlıklar da sonucunda belirleniyor. Bu pandemi döneminde dikkat çeken bir husus olarak gündeme geldi. Bu konunun üzerinde durulması gerekiyor. Özellikle korona geçiren ve geçirdiği bilinen çocukların 3-4 hafta sonra doktor tarafından görülmesi özellikle kalp açısından incelenmesi gerekir’’ diyerek ebeveynlere önerilerde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda bu virüsü geçirmiş çocukların 4 hafta sonra doktor kontrole gitmesi gerektiği belirlendi. Özellikle de bu durumu yaşayan çocukların karın ağrısı ile başvuru yaptığı gözlemler içerisinde.