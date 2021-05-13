İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması ile farklı ülkelerde mutasyonlar yayılmaya başladı. İngiliz mutantına uğrayan bu virüs bu sefer de çocukları etkilediği görülüyor. Türkiye’de de görülen bu mutasyon korkulacak hale geldi. Yapılan açıklamalar ile merak edilenler hakkında detaylar haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:09
İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor
Takip Et:

Son zamanlarda gündeme gelen İngiliz mutantı herkes korkutmayı başardı. Türkiye’de görülen bu mutasyon çocuklarda sağlık sorunlarına neden oldu. Yapılan denetimler sonucunda hastanede yatan çocuk sayısının artış gösterdiği belirtildi. Doktorlardan gelen açıklama ile çocuklarda kalp hastalıklarına yol açtı söylendi.

Prof. Dr. Sarıoğlu yaptığı açıklamada’’Bulantı, nefes darlığı, çabuk yorulma ve halsizlik gibi belirti olan her çocuğun hastaneye götürülmesi gerekmektedir. Koronavirüs çocuklarda her durumda belirtileri göstermiyor. Fakat bu çocuklarda 3-4 hafta sonra çok ciddi bir kalp yetmezliği, şok tablosu ve çoklu organ yetmezliğimi gibi tablolar ortaya çıkıyor.  Bu durum çok nadir de olsa gerçekleşiyor. Miyokardit dediğimiz kalp adalesinde bir nevi enfeksiyon koroner damarlarda genişlemeler, böbrek, karaciğer gibi organlarda bir takım fonksiyon bozuklukları gibi rahatsızlıklar da sonucunda belirleniyor. Bu pandemi döneminde dikkat çeken bir husus olarak gündeme geldi. Bu konunun üzerinde durulması gerekiyor. Özellikle korona geçiren ve geçirdiği bilinen çocukların 3-4 hafta sonra doktor tarafından görülmesi özellikle kalp açısından incelenmesi gerekir’’ diyerek ebeveynlere önerilerde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda bu virüsü geçirmiş çocukların 4 hafta sonra doktor kontrole gitmesi gerektiği belirlendi. Özellikle de bu durumu yaşayan çocukların karın ağrısı ile başvuru yaptığı gözlemler içerisinde.


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VirüsÇocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2021
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2021
İlaç raporu nereden alınır? İlaç raporu sağlık raporu yerine geçer mi?
İlaç raporu nereden alınır? İlaç raporu sağlık raporu yerine geçer mi?
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Whatsapp gibi konuşma programları 2021
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Yaşlılık aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Yaşlılık aylığı sorgulama
Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi? Cevap korkutucu!
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler vizyon tarihi açıklandı!
Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler? Bayram gecesi kılınacak namazlar, okunacak dualar ve sureler
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tam kapanma uzatıldı mı, 17 Mayıs'ta bitecek mi?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?
A101 bayramda açık mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.