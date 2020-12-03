İnaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? İnaktif aşı ve mRNA aşı arasındaki fark ne, hangisi iyi?

İnaktif Virüs Ve Aşı Ne Demek? mRNA Aşısı Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalandığını, diğer bir mRNA aşısı içinde göüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar şimdi de İnaktif virüsün ve mRNA aşısının ne olduğunu araştırmaya başladılar.

İnaktif Virüs Ne İşe Yarar?

İnaktif aşılar virulensi yüksek suşların çeşitli yöntemlerle inaktive edilmesi sonucunda elde edilen aşılardır. İnaktivasyon aşamasında kullanılan inaktivanlar virusların amtijenik yapılarına zarar vererek yada onları değiştirerek, vücutta oluşturduğu yanıtta farklılık meydana getirebilir ve virulent suşlara karşı koruma gücünde azalma yaratmaktadır. Bu duruma dikkat edilmesi gereklidir.

İnaktivasyon iyi yapılmadığı zaman infeksiyonlara neden olabilir. Vüvutta meydana getirdiği uyarım genellikle güçsüzdür. Bunu önlemek için, aşıya çeşitli adjuvantlar karıştırılır ve birlikte vücuda verilir. Virusun konsantrasyonu da gereklidir. İki ya da üç defa kullanırlar.

İnaktif aşının avantajı dezavantajları bulunuyor.

Avantajlarından bahsedecek olursak, kontaminasyonlardan etkilenmez, aşı kombinasyonları mümkündür. İnfeksiyon oluşturmaz, etrafa bulaşmaz ve yayılmaz, bütün canlılara istenilen ölçüde aşı materyali verilebilmektedir.

Bilinen İnaktif Aşılar Hangi Aşılardır?

İnfluenza A ve B- Şap aşısı

Poliomiyelitis-Newcastle aşısı

Hepatitis B aşısı

Kuduz- İnfeksiyöz bronchitis,vs aşısı

Dezavantajlarından bahsedecek olursak, bağışıklığı kısa sürmektedir. Lokal reaksiyonlara neden olabilir. Konsantrasyonu gerekmektedir. İyi bir inaktivasyon yapılmadığında infeksiyonlara neden olabilir. Yüksek dozlar halinde kullanılmaktadır ve tek tek uygulanması gereklidir. Adjuvantlara gerek duyulur.

Bu aşıların hem inaktif hem de inaktif hazırlanan formları bulunuyor.

Eski bir yöntem olarak bilinen inaktif virüs tekniğinden yararlanılarak hazırlanmış olan aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilip, vücudun hastalığa karşı bağışıklılık kazanması amaçlanır.

Modena ve BioNTech aşıları da yeni bir yöntem olan mRNa tekniğinden yararlanılarak üretilmektedir. Bu aşılar kolay bir şekilde büyük rakamlarda üretilirken CoronaVac’ın üretiminde tavuk yumurtası gereklidir.

İnaktif Aşı Nedir?

Fiziksel yada kimyasal yöntemlerden faydalanarak öldürülen m.o.ları içeren aşılara inaktif aşı denir. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanmaktadırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenerek yardımcı T lenfositlerine sunulur ve humoral immun yanıt verirler. Hücredışındaki bakterilerin meydana getirdiği infeksiyonlarda etkilerini gösterirler. Canlı aşılara karşı bağışıklığı uzun değildir.

mRNA Ne Demek?

Mesajcı RNA, sentezlenen bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan moleküle denir. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenerek protein sentez yeri olan ribozomlara protein kodlayan bilgiyi taşır.