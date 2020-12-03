İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

İnaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? İnaktif aşı ve mRNA aşı arasındaki fark ne, hangisi iyi?

İnaktif aşı nedir? mRNA aşısı ne kadar etkili? Aşı çalışmaları ne durumda? Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasından dolayı her ülke her geçen gün yeni aşı çalışmaları yaptığından dolayı vatandaşlar İnaktif aşının ve mRNa aşısının ne işe yaradığını ve nasıl üretildiklerini araştırıyorlar.

03 Aralık 2020 Perşembe 20:48
İnaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? İnaktif aşı ve mRNA aşı arasındaki fark ne, hangisi iyi?
Takip Et:

İnaktif Virüs Ve Aşı Ne Demek? mRNA Aşısı Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalandığını, diğer bir mRNA aşısı içinde göüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar şimdi de İnaktif virüsün ve mRNA aşısının ne olduğunu araştırmaya başladılar.

İnaktif Virüs Ne İşe Yarar?

 İnaktif aşılar virulensi yüksek suşların çeşitli yöntemlerle inaktive edilmesi sonucunda elde edilen aşılardır. İnaktivasyon aşamasında kullanılan inaktivanlar virusların amtijenik yapılarına zarar vererek yada onları değiştirerek, vücutta oluşturduğu yanıtta farklılık meydana getirebilir ve virulent suşlara karşı koruma gücünde azalma yaratmaktadır. Bu duruma dikkat edilmesi gereklidir.

İnaktivasyon iyi yapılmadığı zaman infeksiyonlara neden olabilir. Vüvutta meydana getirdiği uyarım  genellikle güçsüzdür. Bunu önlemek için, aşıya çeşitli adjuvantlar karıştırılır ve birlikte vücuda verilir. Virusun konsantrasyonu da gereklidir. İki ya da üç defa kullanırlar.

İnaktif aşının avantajı dezavantajları bulunuyor.

Avantajlarından bahsedecek olursak, kontaminasyonlardan etkilenmez, aşı kombinasyonları mümkündür. İnfeksiyon oluşturmaz, etrafa bulaşmaz ve yayılmaz, bütün canlılara istenilen ölçüde aşı materyali verilebilmektedir.

Dezavantajlarından bahsedecek olursak, bağışıklığı kısa sürmektedir. Lokal reaksiyonlara neden olabilir. Konsantrasyonu gerekmektedir. İyi bir inaktivasyon yapılmadığında infeksiyonlara neden olabilir. Yüksek dozlar halinde kullanılmaktadır ve tek tek uygulanması gereklidir. Adjuvantlara gerek duyulur.

Bilinen İnaktif Aşılar Hangi Aşılardır?

  • İnfluenza A ve B- Şap aşısı
  • Poliomiyelitis-Newcastle aşısı
  • Hepatitis B aşısı
  • Kuduz- İnfeksiyöz bronchitis,vs aşısı

Bu aşıların hem inaktif hem de inaktif hazırlanan formları bulunuyor.

Eski bir yöntem olarak bilinen inaktif virüs tekniğinden yararlanılarak hazırlanmış olan aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilip, vücudun hastalığa karşı bağışıklılık kazanması amaçlanır.

Modena ve BioNTech aşıları da yeni bir yöntem olan mRNa tekniğinden yararlanılarak üretilmektedir. Bu aşılar kolay bir şekilde büyük rakamlarda üretilirken CoronaVac’ın üretiminde tavuk yumurtası gereklidir.

İnaktif Aşı Nedir?

Fiziksel yada kimyasal yöntemlerden faydalanarak öldürülen m.o.ları içeren aşılara inaktif aşı denir. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanmaktadırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenerek yardımcı T lenfositlerine sunulur ve humoral immun yanıt verirler. Hücredışındaki bakterilerin meydana getirdiği infeksiyonlarda etkilerini gösterirler. Canlı aşılara karşı bağışıklığı uzun değildir.

mRNA Ne Demek?

Mesajcı RNA, sentezlenen bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan moleküle denir. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenerek protein sentez yeri olan ribozomlara protein kodlayan bilgiyi taşır.



Son Güncelleme: 03.12.2020 20:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıMRNaİnaktif AşıVirüsSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 32.381 kişinin testi pozitif çıktı
3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 32.381 kişinin testi pozitif çıktı
2 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor geldi!
2 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor geldi!
1 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bini aştı
1 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bini aştı
Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk kez uygulanacağı tarih 11 Aralık olarak duyuruldu
Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk kez uygulanacağı tarih 11 Aralık olarak duyuruldu

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Maske İle Spor Yaparsam Ne Olur?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Peşinat olmadan senetle araba satan galeriler ve taksit sayıları
FOX TV 10 Ağustos Cumartesi yayın akışı! Fox'da bugün hangi diziler ve filmler var?
Memur-Sen ve Hükumet zam pazarlığında son durum ne? Anlaşma sağlandı mı?
TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası TÜFE üzerinden Mart 2020 kira artış oranı belli oldu
Köy ve mahalle muhtar maaşları artış gösterdi! 2020 güncel muhtar maaşları belli oldu
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Blu TV çöktü mü, giriş yapamıyorum? Blu TV neden açılmıyor?
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.