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İnaktif Aşı ve mRNA aşıları nedir, aralarındaki fark ne?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını öldürmeye devam ediyor. Aşı ne zaman gelecek? Covid-19 aşısının ne zaman uygulanacağı merak edilmektedir. Açıklama yapan Sağlık Bakanı, Aralık sonunda aşılama işlemlerinin başlayabileceğini duyurdu.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:06
İnaktif Aşı ve mRNA aşıları nedir, aralarındaki fark ne?
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İnaktif Aşı Ne? mRNA Aşısının Özellikleri Ne?

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını 11 Mart 2020 ' de ortaya çıktığı gün itibariyle sürmektedir. Maske, mesafe ve hijyen kuralları baş koruyuculuğu için önemlidir.

Covid-19 salgınından dolayı ülkemizde aşı için çalışmalar yapılırken Çin’ den aşı getirilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ nın yaptığı açıklama dahilinde inaktif ve mRNA  aşıları gündeme geldi.

Koca, ''Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları, kısa vadede iyi sonuç verdi. Ama orta ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz” sözlerini kullandı.

İnaktif aşıların temelinde, mikrobun tüm bedeninin inaktif hale getirerek kişiye enjekte edilmesi ve virüse tepki olarak vücutta antikor üretilmesine dayanmaktadır. mRNA aşısının üretim tekniği moleküler biyolojidir. mRNA ise insanlarda bulunan, protein sentezleme durumuyla ilgili görevi olan genetik bir şifredir. İki yöntem bulunmaktadır. Birinde biyoteknolojik yöntemiyle üretim diğeri inaktif ya da ölü bir virüsün aşılaştırılması.

9 Aralık 2020 ‘ de gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada aşının 11 Aralık  sonrası Türkiye’ye geleceği haberini veren Koca, "3-4 gün içerisinde aşı Türkiye'ye gelebilir. Öyle düşünüyoruz bütün izinleri alınmış oldu ve geldikten sonra iki hafta Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun Laboratuvarlarında 2 hafta güvenli testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu sadece için Sinovac için geçerli değil, Pfizer için de geçerli, yarın olabilecek diğer aşılar için de geçerli ülkemizde uyguladığımız bütün aşılarda bu güvenlik testi dediğimiz 2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz. Muhtemelen bu durumda aralık sonu itibarıyla, ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız. İlk gelecek parti aralık ve ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu. Şubat ayı için 10 milyon. 20 milyonun ilk 3 milyonu gelmiş olacak önümüzdeki günlerde..." ifadelerini kullandı.

AŞI YAPILACAK KİŞİLER KİMLER?

İlk aşamada sağlık çalışanları ardından ise 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar aşılanacak.  Aşılama işleminde aşılanacak grupları kategorilere ayıran Koca, 4 basamağı ayırdıklarını aktardı ve şu ifadeleri kullandı.

"İnaktif aşıların 2 ile 8 derece arası korunabilirliği, grip aşısı, influenza aşısı gibi olduğu için ve alt yapımız da çok müsait olduğu için, birini basamak sağlık hizmetlerinin çok güçlü olması ile Türkiye'de birçok ülkeden farklı bir şekilde daha yaygın bu aşıyı yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Biz, çocukluk çağı aşılarımızda şu an pandemi yılı olmasına rağmen yüzde 98'lere varan oranda aşılamayı becerebilmiş bir ülkeyiz. Birinci basamak Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezlerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz, eczanelerimiz, sağlık kuruluşlarımız, hastanelerimiz dahil olmak üzere bütün yapılarımızı değerlendirmek istiyoruz, bununla ilgili bir strateji belirliyoruz yani kimlere ne zaman, nerede, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili, bunu da zaten açıklamış olacağız."

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Aşılama işleminin zorunluluğu konusunda detaylar merak edilmektedir. Faz 3 çalışmaları sürmektedir. Koca, konuyla ilgili "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği, net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağını inanmıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağını inanıyorum. Çünkü biz inaktif aşının ölü virüs aşısı, bu ölü virüs aşısının yıllar boyu geçmişte bilinen bir yöntem. Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğunu bildiğimiz ve bu anlamda daha güvenli bulduğumuz bir aşı olduğu için vatandaşımıza etkinliği de ortaya konarak Çin Sinovac zannediyorum bir hafta içerisinde Faz 3 sonuçlarını açıklamış olacak. Biz ülkemizde bu aşının vatandaşımız üzerindeki etkinliğini görmek ve gerektiğinde aksiyon almak üzere Faz 3 çalışmasına biliyorsunuz hem Pfizer hem Sinovac aşısına izin vermiştik. Bizim kendi sonuçlarımız da zannediyorum bir hafta, on gün içerisinde açıklanmış olacak ara sonuçları. Bütün bunlar vatandaşımıza olumlu bir şekilde anlatılır, sonuçlar gerçekten olumlu olursa, ben farklı bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum. Aşıyı, yapılan kişinin HES koduna işlemiş olacağız, e-Nabız'a işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek." İfadelerini kullandı.

AŞILARIN TÜRLERİ

Aşılar hazırlanırken kullanılan antijenlerin gruplandırılmasına göre birçok aşı türü bulunmaktadır.

CANLI AŞILAR

  • Hastalığa yol açan yaban virüsün veya bakterinin laboratuarda zayıflatarak üretilmesi.
  • Aşıda bulunan mikroorganizma çoğalarak bağışıklık oluşturur
  • Hastalığa sebebiyet verecek özellikler zayıflatılmış
  • Bağışıklığı zayıf ve baskılanmış bireylere uygulanması sakıncalıdır.
  • BCG, OPA, KKK ve suçiçeği aşıları bazı canlı aşılara önektir.
  • Bir mikroorganizmanın tamamını öldürmüş şekilde içeriğinde bulunduran aşılara tüm hücreli aşı, mikroorganizmanın sadece bazı kısımlarını içerisinde bulunduran aşılara fraksiyone (alt birim) aşı denilmektedir.
  • Tüm hücreli ölü aşılar kültür ortamında üretilen mikroorganizmanın ısı veya kimyasal yollardan faydalanarak öldürülmesi yoluyla oluşur. Hepatit A ve inaktive polio bu aşılardandır.

ÖLÜ AŞILAR

  • Mikroorganizmanın belirli antijenik kısmını içerir.
  • Bu alt birim aşıları subunit ve toksoid şeklinde ikiye ayırırız. Hepatit B, pnömokok, hib, aselüler boğmaca, meningokok, grip aşıları bu aşılara önektir.
  • Toksoid aşılar ise toksini olan mikroorganizmaların toksinlerinin yapısında değişiklik yapılarak toksik özellikler yok edilerek, bağışıklığa yanıt verecek şekilde korunduğu halini barındırır. Difteri, tetanoz aşıları bu aşılara önektir.  


Son Güncelleme: 10.12.2020 22:06
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Anahtar Kelimeler:
Covid19Aşı
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