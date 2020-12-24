İnaktif aşı nedir, ne demek? İnaktif aşı özelliklerini Sağlık Bakanı açıkladı!

Koronavirüse karşı pek çok farklı aşı türü denenmektedir. Bu aşı türlerinden birisi olarak da karşımıza inaktif aşı çıkmaktadır. İnaktif aşının ne olduğu ve inaktif aşı özellikleri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

İnaktif Aşı Nedir?

İnaktif aşı, içinde ölü mikroorganizmalar bulunduran aşıdır. Bu aşıda kimyasal ya da fiziksel yollarla ölmüş mikroorganizmalar içermektedir. Hepatit A ve Polio gibi önekleri bulunan aşının kendi içinde de farklı varyasyonları bulunmaktadır.

Mikroorganizmanın tamamının ölü bulunduğu aşılara tüm hücreli aşı denirken bir kısmının ölü olduğu aşılara ise alt birim ya da fraksiyone aşı adı verilmektedir. Alt birim aşıları da kendi içinde toksoid ve subunit olarak ikiye ayrılmaktadır.

Toksoid aşılara önek olarak tetanoz ve difteri aşıları önek verilebilirken subunit aşılara ise hepatit b, boğmaca ve grip aşıları sayılabilmektedir.