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İmamoğlu'dan korkutan salgın uyarısı: İstanbul'da 2-3 haftalık kapanma şart!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada İstanbul'da koronavirüs sürecinin kontrolden çıktığını ve bu sebeble 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu duyurdu.

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:53
İmamoğlu'dan korkutan salgın uyarısı: İstanbul'da 2-3 haftalık kapanma şart!
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Megakent İstanbul'da koronavirüs vakalarında patlamanın yaşandığı bu süreçte kent için korkutan uyarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Salgın hastalık koronavirüs vakaları ile ilgili konuşan Başkan İmamoğlu yaşanan pandemi sürecinin maske ve mesafe ile atlatılamayacağını belirtti.

ÇEMBER DARALDI

Açıklanan resmi rakamlara göre vaka sayılarının yaklaşık yarısının İstanbul'da olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, salgının kent genelinde kontrolden dışı olduğunu, şu an ki durumun geçtiğimiz mart-nisan-mayıs aylarındaki gibi olmadığını ve çemberin gittikçe daraldığını söyledi

Başkan İmamoğlu, koronavirüs salgınının 8. ayına girdiğini, her geçen gün artan sayıya bağlı olarak bazı hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlanmaya başladığını belirtti.


Süreç ile ilgii konuşmasını sürdüren İmamoğlu, hastalığın bulaşıcılığının derhal azaltılması gerektiğini, hastalık sebebiyle hayatını kaybeden insanların canları tekrardan geri getirme şansının olmadığını altını çizdi

'2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART'

İstanbul adına konuşmak zorunda olduğuna vurgu yapan İmamoğlu,yaşanan koronavirüs hastalığı yayılma hızının düşürülmesi ve sürecin kontrol edilebilmesi için 2-3 haftalık bir kapanmanın şart olduğunu ve bu süreçten sonrada sıkı bir takip ve kontrollü bir açılmanın olması gerektiğini anlattı.

 

 

Verilerimizin nisan mayıs aylarından çok daha ileride olduğunun altını kalın bir şekilde çizelim. İstanbul için çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin altını çizelim.

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
IbbEkrem İmamoğluKoronavirüs
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