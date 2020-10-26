İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? 2020 ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı?

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 26-10-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 07:06
İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? 2020 ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı?
Takip Et:

Düzenli ilaç kullanan ve hastaneye sıklıkla giden kişiler, ilaç raporu almaya ilişkin detayları merak etmektedir. Özellikle kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar uzun süreler kullanıldığından dolayı doktor raporu ile yazılmaktadır.

İlaç Raporu Nasıl Alınır?

İlaç raporu almak ya da ilaç raporunu devam ettirmek için hastalığınızdan sorumlu doktora gitmeniz gerekmektedir.  İlacınızın uygun doktorundan randevu aldıktan sonra doktorunuz sizden bazı test ve tahliller isteyebilmektedir. Tahlillerin tamamlanmasının ardından doktor belli bir süreyle sınırlı raporu verir.

Aile Hekiminden İlaç Raporu Alınabilir Mi?

Aile hekimleri ilaç raporu yazma yetkisine sahip değildir. Devlet ve üniversite hastaneleri doktorları ilaç raporu verebilmektedir.

Özel Hastaneden İlaç Raporu Alınabilir mi?

Özel hastaneden de ilaç raporu alınabilmektedir. Özel hastanelerde muayene ücretinin yanı sıra tahlillere de ücret alındığından dolayı rapor alma işlemi ücretli olarak gerçekleştirilmektedir.

İlaç Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İlaç raporu almak için yalnızca kimlik belgesi ile randevu almak ve hastaneye başvurmak yeterli olacaktır.


E-Devlet İlaç Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlete şifre ve TC kimlik no ile giriş yaptıktan sonra SGK İlaç Raporu Sorgulama sayfasına giriş yaparak ilaç raporunuzu sorgulamanız mümkündür.

İlaç Raporu Süresi Dolmadan Yenilenebilir mi?

İlaç raporunun yenisi alınabilmesi için alınan raporunun süresinin dolması gerekmektedir. Süresi dolan raporlar için doktora giderek yeni raporu almanız mümkündür. İlaç raporunun süresi e devlet üzerinden görüntülenebilmektedir.

İlaç Raporu Nasıl İptal Edilebilir?

İlaç raporunun iptali için öncelikle doktorunuza gitmeniz gerekebilmektedir. Ayrıca SGK’ya yazarak da raporunuzu iptal ettirebilirsiniz.

İlaç Raporu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

İlaç raporları genellikle 3-6-9 ya da 12 aylık olarak verilmektedir. Süresi biten ilaç raporları bu sürenin bitiminden sonra yenilenebilmektedir. İlaçların süresi bitmeden 15 gün öncesinden doktora giderek raporunuzu yeniletmeniz mümkündür. Eğer raporunuz devam ediyorsa ilacı aile hekimi de yazabilmektedir. İlacı yazdırdıktan sonra eczaneye giderek ilacı temin edebilirsiniz.

İlaç Yazdırmak İçin Doktordan Randevu Almak Gerekir mi?

Randevusuz da doktorlar ilaç yazabilmektedir. Ancak hastanede sıra beklememek ve işinizi daha hızlı halletmeniz adına doktora gitmeden önce randevu almanız tavsiye edilmektedir. Randevu aldığınız özel, devlet ya da üniversite hastanesine giderek kullandığınız ilacın bölümüne gidip doktora randevu aldıktan sonra doktorunuz ilaç raporunu yazmaktadır. Yazdırdığınız ilaçları eczaneye giderek temin edebilirsiniz. Bazı ilaçlar için katılım payı ödenmesi gerekirken bazı ilaçlar için bu  ödemenin yapılması gerekmemektedir. İlacı alırken e-reçete numarası ile ilaç alınabilmektedir.



Son Güncelleme: 26.10.2020 07:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RaporIlaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!

Popüler Haberler

İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? 2020 ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı?
Arıza dizisi Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu
TRT 1 Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2020 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2020
Bebeğin göz rengi neye göre belirlenir? Bebekler kaç aylıkken göz rengi belli olur?
Günlük burç yorumları 27 Ekim 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Şeker hastası malulen emekli olabilir mi? 2020 Diyabet hastası malulen emekli nasıl olabilir?
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2020 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Düşük faizli bedelli askerlik kredisi veren bankalar 2020 bedelli askerlik kredisi ne kadar?
Süper Lig Fikstür çekimi yapıldı! Derbiler hangi tarihlerde Oynanacak? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yeni sezon fikstür ve maç tarihleri
Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?
Rüyada Havuz görmek ne anlama gelir? Rüyada havuz görmenin anlamı ve tabiri nedir?
Viran dizisi ne zaman başlayacak? Viran dizisi oyuncuları ve konusu
Eczacılık mesleği nedir? Nasıl eczacı olunur? Nasıl eczane açılır?
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
KPSS önlisans 2 yıllık hemşirelik taban puanları boş kontenjanlar
Tiktok nasıl video yüklenir? Tiktok’ta düet video
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Ekim 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 26 Ekim 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.