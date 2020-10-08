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İlaç raporu alma ve süresi biten raporu yenileme işlemleri

Düzenli olarak ilaç kullanan kişiler ilaç raporuna ihtiyaç duymaktadır. İlaç raporunu devlet, üniversite ve özel hastanelerde çalışan doktorlar yazabilmektedir. İlaç raporu ilaca uygun bölümden randevu alarak alınabilmektedir.

08 Ekim 2020 Perşembe 19:06
İlaç raporu alma ve süresi biten raporu yenileme işlemleri
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Düzenli ilaç kullanan ve hastaneye sıklıkla giden kişiler, ilaç raporu almaya ilişkin detayları merak etmektedir. Özellikle kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar uzun süreler kullanıldığından dolayı doktor raporu ile yazılmaktadır.

İlaç Raporu Nasıl Alınır?

İlaç raporu almak ya da ilaç raporunu devam ettirmek için hastalığınızdan sorumlu doktora gitmeniz gerekmektedir.  İlacınızın uygun doktorundan randevu aldıktan sonra doktorunuz sizden bazı test ve tahliller isteyebilmektedir. Tahlillerin tamamlanmasının ardından doktor belli bir süreyle sınırlı raporu verir.

Aile Hekiminden İlaç Raporu Alınabilir Mi?

Aile hekimleri ilaç raporu yazma yetkisine sahip değildir. Devlet ve üniversite hastaneleri doktorları ilaç raporu verebilmektedir.

Özel Hastaneden İlaç Raporu Alınabilir mi?

Özel hastaneden de ilaç raporu alınabilmektedir. Özel hastanelerde muayene ücretinin yanı sıra tahlillere de ücret alındığından dolayı rapor alma işlemi ücretli olarak gerçekleştirilmektedir.

İlaç Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İlaç raporu almak için yalnızca kimlik belgesi ile randevu almak ve hastaneye başvurmak yeterli olacaktır.


E-Devlet İlaç Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlete şifre ve TC kimlik no ile giriş yaptıktan sonra SGK İlaç Raporu Sorgulama sayfasına giriş yaparak ilaç raporunuzu sorgulamanız mümkündür.

İlaç Raporu Süresi Dolmadan Yenilenebilir mi?

İlaç raporunun yenisi alınabilmesi için alınan raporunun süresinin dolması gerekmektedir. Süresi dolan raporlar için doktora giderek yeni raporu almanız mümkündür. İlaç raporunun süresi e devlet üzerinden görüntülenebilmektedir.

İlaç Raporu Nasıl İptal Edilebilir?

İlaç raporunun iptali için öncelikle doktorunuza gitmeniz gerekebilmektedir. Ayrıca SGK’ya yazarak da raporunuzu iptal ettirebilirsiniz.

İlaç Raporu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

İlaç raporları genellikle 3-6-9 ya da 12 aylık olarak verilmektedir. Süresi biten ilaç raporları bu sürenin bitiminden sonra yenilenebilmektedir. İlaçların süresi bitmeden 15 gün öncesinden doktora giderek raporunuzu yeniletmeniz mümkündür. Eğer raporunuz devam ediyorsa ilacı aile hekimi de yazabilmektedir. İlacı yazdırdıktan sonra eczaneye giderek ilacı temin edebilirsiniz.

İlaç Yazdırmak İçin Doktordan Randevu Almak Gerekir mi?

Randevusuz da doktorlar ilaç yazabilmektedir. Ancak hastanede sıra beklememek ve işinizi daha hızlı halletmeniz adına doktora gitmeden önce randevu almanız tavsiye edilmektedir. Randevu aldığınız özel, devlet ya da üniversite hastanesine giderek kullandığınız ilacın bölümüne gidip doktora randevu aldıktan sonra doktorunuz ilaç raporunu yazmaktadır. Yazdırdığınız ilaçları eczaneye giderek temin edebilirsiniz. Bazı ilaçlar için katılım payı ödenmesi gerekirken bazı ilaçlar için bu  ödemenin yapılması gerekmemektedir. İlacı alırken e-reçete numarası ile ilaç alınabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.10.2020 19:06
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IlaçRapor
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