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İlaç kullanmadan baş ağrısı geçer mi, nasıl geçer?

Baş ağrısı bütün insanlar için büyük bir sorundur. Çoğu insan baş ağrısını çok ağır geçirmektedir. Bazıları ise saatlerce bu ağrıyla baş etmeye çalışmaktadır. Birçok yönteme başvuran insanlar, baş ağrılarına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Peki, baş ağrısının bir çözümü var mı? Haberin detaylarında.

02 Mart 2021 Salı 12:17
İlaç kullanmadan baş ağrısı geçer mi, nasıl geçer?
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Günlük hayatımızı fazlasıyla etkileyen baş ağrıları, insanların gününün verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bazı insanlar, baş ağrılarına çare bulmak için ilaçlara başvurmaktadır. Bazı kişiler ise doğal yollarla baş ağrılarını dindirmeye çalışırlar. Bu yazımızda ise baş ağrılarına iyi gelecek konuları ele aldık. 

Yeterli Uyku  

Uykuyla baş ağrısının birbirleriyle bağlantıları vardır. Kişiler, güne uykusuz başladıklarında, gün boyu baş ağrısı çekme ihtimali yaşarlar. Aynı zamanda uykularının verimsiz olması da baş ağrısına neden olmaktadır. Baş ağrılarınıza son vermek için, uykunuzu düzene sokup, verimli bir uyku geçirmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda uyuduğunuz yerin karanlık olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. 

Su Tüketimi 

Özellikle kış aylarında içmeyi unuttuğumuz su tüketimi, baş ağrılarına neden olmaktadır. Yeterli miktarda su içilmediği takdirde etkisini baş ağrısıyla görmekteyiz. Havaların sıcak olması, sıcak havalarda dışarıda bulunmak, yeterli seviyede su içilmeyince baş ağrısına neden olmaktadır. Bu gibi durumların sizi etkilemesini istemiyor iseniz yeteri miktarda su içiniz. 

Aromatik Yağlar

Baş ağrılarını doğal yollarla dindirmek isteyen kişiler, aromatik yağlara başvurmaktadır. Aromatik yağlar ise baş ağrısını önleyecek özelliklere sahiptir. Bu yağlar, nane, lavanta olarak bilinmektedir. Bu yağlar kesinlikle ağız yoluyla alınmamalıdır. Elinize bir miktar aldığınız yağdan şakak bölgenize uygulamanız gerekmektedir. Bu yöntem dışında, kaynamış suya eklediğiniz yağlarla koklayabilirsiniz. 

Bitki Çayları

Baş ağrılarına iyi gelecek bir başka yöntem ise bitki çaylarıdır. Papatya, zencefil, ada çayı, yeşil çay gibi bitkiler baş ağrılarını dindirecek özelliklere sahiptir. Bu çaylar taze olarak tüketilmelidir. Bu çayları birbirine karıştırarak içmek kesinlikle zararlı bir durumdur. 

Soğuk veya Sıcak Kompleks 

Başın üst kısmına şakaklara ve alına uygulanabilen soğuk veya sıcak kompleks, baş ağrısını dindirebilecektir. Ancak bu uygulamayı yapabilmek için kişinin, genel vücut sıcaklığının normal değerlerde olup aynı zamanda üşümüyor olmalıdır. Sıcak kompleks ise sırt kaslarına uygulandığında ağrıları dindirebilir. Sıcak kompleks, gerilim tipli baş ağrılarına iyi gelebilecek bir yöntemdir. 

Masaj 

Baş ağrısına iyi gelebilecek yöntemlerden biri olan masaj, şakak bölgesine uygulanabilmektedir. 

Ortam 

Baş ağrıları bazen kişinin bulunduğu ortamdan kaynaklanmaktadır. Eğer odanın havalandırılması yeteri düzeyde değilse, odayı havalandırın. Eğer bulunduğunuz odanın ışıkları beyaz renkli ve yaydığı ışık fazlaysa bu ışığı sarı ışıkla değiştirin.  Eğer baş ağrılarınız henüz dinmemişse karanlık bir ortama geçin. Buluğunuz yer eğer çok gürültü ise, sessiz bir yere geçiniz. Baş ağrılarınız henüz geçmemişse sebebi strestir. Eğer stres altında hissediyorsanız nefes egzersizleri yapınız. 

Yemek  

Baş ağrılarınıza neden olacak bir diğer faktör ise yemek olabilir. Yemek seçimlerinizi daha dikkatli seçerek, yağlı yemeklerden uzak durum ve doğal beslenin. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 12:17
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