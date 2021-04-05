İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin

BAKTERİYEL HASTALIKLARLA İLGİLİ ENFESKSİYON İLAÇLARI İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ET

Bakteriyel anlamda enfeksiyon ilaçları tüketen kişilerin tanımında amino asit tiramin bulunduran salam sucuk gibi işlem görmüş etleri tükettiklerinde tansiyonda ani yükselmeler meydana gelebilir. Ayrıca muz, çikolata ve avokado meyveleri de amino asit içermesinden dolayı bu tür ilaçlarla birlikte alınmaması tavsiye edilir.

KOLESTEROL İLACI İLE GREYFURT MEYVESİ

Kolestrolü artırıcı özelliği bulunan greyfurt ve greyfurt suyu kolestrol ilaçları ile birlikte alınmaması öneriliyor. İçilmesi dahilinde bacak ağrısının yanı sıra vücudun bazı bölgelerinde ilacın farklı yan etkileri görülebiliyor.

TANSİYON İLACI VE MUZ

ANTİBİYOTİK VE SÜT ÜRÜNLERİ

Tansiyon ilaçlarının içeriğinde vücuttaki potasyum miktarını artırmaya yarayan maddeler olmasından dolayı, bu ilacı içen kişilerde kalp problemleriyle karşılanmaması için bazı besinlerden uzak durmak gerekiyor. muzun yanı sıra yeşil yapraklı sebzelerde bulunan potasyumdan dolayı bu besinlerin tansiyon ilaçlarının alınmasından en az bir saat sonra tüketilmesi gerekiyor.

Süt ile süt ürünleri içeriğinde olan kalsiyum, antibiyotiklerde emilimi azaltmasından dolayı bu ürünlerin tüketiminde yaklaşık 1-2 saat sonra antibiyotik alınması gerektiği belirtiliyor.

KALP İLAÇLARI İLE MEYAN KÖKÜ

Siyah meyan kökü içerisinde bulunan gliserizin maddesinin digoksin maddesi ile bir araya geldiğinde kalp atışlarında bir düzensizlik meydana gelebiliyor. Uzmanlar, meyan kökünün ayrıca tansiyon ilacı, doğum kontrol hapının yanı sıra kan sulandırıcı ve ağrı kesicilerin etkisini azalttığı söyleniyor.

TİROİT İLACI İLE CEVİZ

Lif bakımından yüksek cevizin tiroit ilaçlarındaki emilimi engellediği söyleniyor. Bu yüzden tiroit ilaçlarının içinde bulunan kimyasallarda emilim sağlanması için bu tarz ilaçların yatmadan hemen önce alınması öneriliyor.