İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz

Alınan tüm tedbir ve kısıtlamaların yanında korona virüs vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Bir çok ilimizde artan vakalar sebeiyle hastanelerde doluluk oranları yükselmeye devam ediyor.

Son olarak Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, kent için önemli açıklamalar yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Kenteki hastanelerde yoğun bakım doluluk oranlarının her geçen gün arttığına vurgu yapan Oruç, ilde sağlık altyapısının yeterli olsa bile bunun bir sınırının olduğuna dikkat çekti. Ellerinden geldiği kadar yaşanan bu süreçte karşılık vermeye çalıştıklarını söyleyen Oruç, şu an bir sorunun olmadığını ancak önümüzdeki günlerde vaka sayıları bu şekilde giderse sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

Oruç,Vatandaşlara uyarılarının yineleyen Oruç, herkesin kendi doktoru ve filyasyon ekibi olmasını istediklerini söyledi.

2-3 hafta önceye göre daha yaygın şekilde vakalarda artma mevcut olduğuna dikkat çeken Oruç,Vatandaşlardan tedbirlere riayet etmelerini istediklerini, ancak tedbirlere uyulursa pandeminin üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Pozitif veya temaslı olanların karantina kurallarına riayet ederek pandeminin yayılmasını engellemelerini istediklerine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pozitif olan kişinin test verdikten sonra hemen izole olmasını istediklerini ve bu şekilde bulaşıcılığın arttırmamasını istediklerini söyledi