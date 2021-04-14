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İftardan sonra neden halsizlik olur, nasıl geçer?

Ramazan ayı başladı ve ilk iftarlar yapıldı. İftardan sonra neden bir halsizlik olur ve nasıl geçer sorusu da en çok araştırılan konulardan biri oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 01:07
İftardan sonra neden halsizlik olur, nasıl geçer?
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Ramazan ayı başladı ve Müslümanlar bugün ilk iftarlarını açtı. Hemen hemen herkesin sorunu ise iftardan sonra gelen halsizlik durumu oldu. Uzun süren açlığın ardından yemek yenildiğinde halsizlik durumu birçok kişi de görülüyor.

İftardan sonra halsizlik neden oluyor?

Uzun süredir devam eden açlık durumun ardından vücuttaki glikoz yani şeker oranı düşer. İftarla birlikte ani şekilde vücuda giren şeker halsizlik yaşanmasına neden olur. Bu durumun önüne geçmek için ise yapılması gerekenler vardır.

Öncellikle iftar ve sahurda çok fazla yemek yiyerek midenizi yormamalısınız. Sahurda yenilen yemeklerde gün boyunca sizi idare edebilecek sıvı ve protein miktarı alınmalıdır. Bunun dışında karbonhidrat ve yağlı yiyecekler tüketilmemelidir. Karbonhidrat, yağ ve protein olarak bilinen besin içeriklerinden sahurda protein ağırlıklı beslenilmelidir. Ayrıca bol bol su içilmelidir.



Son Güncelleme: 14.04.2021 01:07
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Anahtar Kelimeler:
İftarOruçRamazan
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