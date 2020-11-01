İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarında Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladılar...

01 Kasım 2020 Pazar 01:09
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
Takip Et:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Covid-19 testinin pozitif çıkması ardından eşine ve kızına yapılan testin de olumlu sonuç verdiği açıklandı. İçişleri Bakanı Soylu Twitter’dan yaptığı açıklamasında, Pazartesi günü yaptırdıkları testin pozitif çıktığını ve tedavilerinin hastane ortamında devam ettiğini ifade etti.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Twitter’dan yapmış olduğu açıklamasında hafif semptomlar ile geçirdiği Covid-19 tedavisinde son aşamaya geldiğini, şu an iyi durumda olduğunu açıkladı.

Daha önce Haber Global’de katıldığı bir programda Covid-19 salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, 13 Ekim’de Cumhurbaşkanına yakın ekibe her gün Covid-19 testi yapıldığını aktarmıştı.



Son Güncelleme: 01.11.2020 01:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınCovid-19Pandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Popüler Haberler

Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Nafaka alacağı hesaplama
Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler?
Doğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 1 Kasım 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 1 Kasım 2020 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 1 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 1 Kasım 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 1 Kasım 2020 Pazar
Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ne zaman başlayacak? 3. Sezon başlama tarihi belli oldu
Pangolin nedir? Karınca yiyen pangolin nerelerde yaşar? Koronavirüsü pangolinden mi bulaştı?
Sevgili Geçmiş dizisi erken final mi yapacak? Dizi bitecek mi?
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? Toki konut çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?
2020 PYBS, İOKBS bursu ne kadardır? İOKBS bursu nasıl alınır? PYBS bursları ne zaman, ayın kaçında yatar ?
La Nina yılı ne demektir? La Nina anlamı
Papara çöktü mü, neden açılmıyor? 31 Ekim Papara sorunu
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kaç yaşında? nerelidir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Kasım 2020 Pazar
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Çocukluk Nene kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.