İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Covid-19 testinin pozitif çıkması ardından eşine ve kızına yapılan testin de olumlu sonuç verdiği açıklandı. İçişleri Bakanı Soylu Twitter’dan yaptığı açıklamasında, Pazartesi günü yaptırdıkları testin pozitif çıktığını ve tedavilerinin hastane ortamında devam ettiğini ifade etti.

ise, Twitter’dan yapmış olduğu açıklamasında hafif semptomlar ile geçirdiği Covid-19 tedavisinde son aşamaya geldiğini, şu an iyi durumda olduğunu açıkladı.

Daha önce Haber Global’de katıldığı bir programda Covid-19 salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, 13 Ekim’de Cumhurbaşkanına yakın ekibe her gün Covid-19 testi yapıldığını aktarmıştı.