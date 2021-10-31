İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar

Termos günlük hayatta pek çok kişinin beğendiği ve oldukça kullanışlı olan gereçlerden biridir. Onlarla bir şeyler içmek isteyen birçok kişi, doğru modelde bir termos satın almak ister. Haberimizde içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için çeşitli termos önerilerini bulabilirsiniz.

Termoslar son zamanlarda günlük hayatın vazgeçilmez nesnelerinden birisi haline geldiler. Termoslar günlük hayatta kampa veya pikniğe giderken sıcak ve soğuk içecekleri kolayca taşımak için sıklıkla kullanılır. Termosun en önemli özelliği sıcak ve soğuk içecekleri istenilen seviyede tutmasıdır. Dünya çapında birçok kişi tarafından tercih edilen ve düzenli olarak kullanılmakta olan termoslar, günümüzün vazgeçilmezlerinden. Peki termos alırken nelere dikkat etmek gerekir? Hangi marka termoslar daha güvenilirdir? En iyi termoslar hangileridir ve modelleri nedir? En iyi termos modellerini ve modeller üzerine detaylı bilgiyi haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

En iyi termoslar hangileridir?

İçeceklerin uzun süre boyunca sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en başarılı ve kullanışlı termos çeşitleri şu şekildedir;

Stanley Master Termos

Penguen Çelik Termos

Mannhart By Spigen B203 Termos

Cooker CKR2002 Termos

Daphnela LED Termos

Contigo Byron Termos

Stanley Classic Termos

Berghoff Leo Termal Termos

Mannhart By Spigen B201 Termos

Joystart Çift Cidarlı Termos

Stanley Master Termos özellikleri nelerdir?

Stanley Master Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan bu modelin kapasitesi 1.3 litredir. Günlük kullanıma uygun olan bu model, içecekleri 40 saat sıcak, 35 saat soğuk tutma özelliği ile öne çıkıyor. Paslanmaz çelik termos bir vakum çıkışına sahiptir.

Penguen Çelik Termos

Penguins Çelik Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. Bu termos 3,5 litre kapasiteli çok büyük termos modellerinden biridir ve aileler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilen bu termos, pompa kapaklı olup, 12 saat boyunca yüksek ve düşük sıcaklıkları koruyabilmesiyle öne çıkmaktadır. Musluğu sayesinde kullanımı kolay olan bu termos en sıcak modellerden biridir.

Mannhart by Spigen B203 Termos

Mannhart By spigen B203 Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. 500 ml kapasiteli bu tek kullanımlık termos, 24 saat sıcak ve soğuk kalma özelliği ile dikkat çekiyor. Paslanmaz çelikten yapılmış bu termosun bir vakum kapağı vardır.

Cooker CKR2002 Termos

Cooker CKR2002 Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi Termos modellerinden biridir. Tek kullanım için uygun olan 700 ml kapasiteli bu termos, 6 saat sıcak, 24 saat soğuk tutma özelliği ile öne çıkıyor. Paslanmaz çelikten yapılmış bu termos, fincan şeklinde bir kapağa sahiptir.

Daphnela Led Termos

Daphnela LED Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. LED ekranı ile dikkat çeken bu termos, tek kullanımlık 500ml kullanıma uygundur. Paslanmaz çelikten üretilen termos, 12 saat sıcak tutma ve 24 saat soğutma özelliği ile dikkat çekiyor.

Contigo Byron Termos

Contigo Byron Thermos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. 470 ml kapasiteli bu tek kullanımlık termos, 6 saat ısı ve 12 saat soğuk havayı muhafaza etmesiyle dikkat çekiyor. Paslanmaz çelikten üretilen bu termos, zarif tasarımıyla da büyük beğeni topluyor.

Stanley Classic Termos

Stanley Classic Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. Bu model, BPA içermediği ve 1 litre kapasiteye sahip olduğu için en popüler termos modellerinden biridir. 24 saat sıcak ve soğuk kalabilme özelliği ile dikkat çeken bu termos paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Cam kapaklı termos en popüler modellerden biridir.

Berghoff Leo Termal Termos

Berghoff Leo Termal Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. 330 ml kapasitesi ile tek kullanıma uygun olan bu model, yüksek ısıyı 6 saat, düşük ısıyı 6 saat muhafaza etmesi ile karakterizedir. Paslanmaz çelikten üretilen termos, damlama önleyici sistemiyle dikkat çekiyor.

Mannhart By Spigen B201 Termos

Mannhart By Spigen B201 Termos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. 887 ml kapasiteli bu termos, 6 saat sıcak, 24 saat soğuk tutma özelliğine sahiptir. Paslanmaz çelik termosun vakumlu kapağı etkileyicidir.

Joystar Çift Cidarlı Termos

Çift cidarlı Joyster Thermos, içeceğinizi uzun süre sıcak ve soğuk tutmak için en iyi termos modellerinden biridir. 470 ml kapasiteli bu termos modeli 6 saat sıcak, 12 saat soğuk tutma özelliğine sahiptir. Model kapağı etkileyicidir ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. BPA içermeyen zarif tasarım, onu en popüler modellerden biri haline getirdi.