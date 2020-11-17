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İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu korona virüse ilişkin önemli bilgiler vererek virüsten korunmada kullanılacak yağları, gargara tarifini ve besinleri paylaştı. Uçucu yağların önemli olduğunu söyleyen Saraçoğlu ortamdaki virüsleri de yok edeceğini ekledi.

17 Kasım 2020 Salı 18:53
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, korona virüse karşı alınabilecek koruyucu önlemler konusunda konuşarak virüsten korunmada önemli etkisi olacağını söylediği bir gargara tarifi paylaştı. Günde üç defa bu gargara ile ağızı çalkalamanın korona virüsten büyük ölçüde koruyacağını açıklayan deneyimli doktor ayrıca virüse ilişkin bazı bilgiler de paylaştı.Virüsün beyinde hasarlar bıraktığını aylar önce söylediğini ancak inanmadıklarını söyleyen Saraçoğlu, virüsün beyinde hasarlar bıraktığını hatta IQ düşürdüğünü açıkladı.

Korona Virüse Adaçayı ve Ebegümeci Gargarası Tarifi


Korona virüse etki eden gargara tarifini de veren İbrahim Saraçoğlu, 5-6 gr kadar adaçayı ve ebegümecini karıştırarak kaynatılması gerektiğini söyledi. İki tutam kadar adaçayı ve yarım tutam ebegümecini 6 dakika kadar kaynatıp ağza günde üç defa gargara yapmanın inanılmaz çözümler yarattığını da ekledi.

Uçucu yağ olarak bilinen lavanta yağı, kekik yağı, adaçayı yağı, okaliptüs yağı, karabaş yağı gibi yağların da koklanmasının virüs girmesini engellendiğini söyleyen deneyimli doktor ev gibi ortamlarda da sterile etme amaçlı bu yağların kullanılabileceğini açıkladı. Yağı sıcak suya damlatarak odaya koymanın da odayı temizlediğini ve virüslerden arındırdığını ekledi.

Sadece vitamin almanın bağışıklığı güçlendirmediğini dile getiren Saraçoğlu, soya fasulyesi, buğday, mercimek, nohut gibi baklagiller yanı sıra patlıcan gibi sebzelerde bulunan lektinin virüsün direncini kırdığını açıkladı.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
IbrahimsaraçoğluKoronavirüs
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