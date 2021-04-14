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Hydrafacial İle Pürüzsüz Bir Cilde Sahip Olun

Pürüzsüz, tertemiz ve ışıldayan bir cilde sahip olmak istiyorsanız eğer, sizde dünya ünlülerinin tercihi olan hydrafacial ile tanışmalısınız.

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:27
Hydrafacial İle Pürüzsüz Bir Cilde Sahip Olun
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Pürüzsüz, tertemiz ve ışıldayan bir cilde sahip olmak istiyorsanız eğer, sizde dünya ünlülerinin tercihi olan hydrafacial ile tanışmalısınız. Her yaştan kadın ve erkeğin cilt bakımını derinlemesine bir temizlik ile yapan ve ayrıca cildinizin ihtiyacı olan vitaminleri de almasını sağlayan, bunu ise uygun solüsyonlar ile yapan hydrafacial, Amerikan cilt bakımı ya da Hollywood cilt bakımı olarak da biliniyor. Cilt bakımı yüzyıllardır farklı yöntemlerle denenerek süregelen bir ritüel olmuş olsa da, günümüz medikal teknolojisi sayesinde, artık bir çok sorundan çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde kurtuluyoruz.

Cilt bakımı yöntemleri günümüzde oldukça çeşitli olsa da, hydrafacial gibi cihazların yapmış olduğu bakımlar, bir çok avantajı da beraberinde getiriyor. Tüm bunları size anlatacak ve neden hydrafacial ile cilt bakımı yapmanız gerektiğini de anlatmış olacağız. Bu sayede sizlerde istediğiniz gibi cildiniz için gerekli bakımı yapmış olacaksınız. Sivilce, akne izleri, kırışıklıklar, siyah noktalar, gıdılar ve daha bir çok yüzünüzde oluşan sorunlardan bu uygulama ile kurtulmanız mümkün olacaktır. Farklı farklı cihazlar ve yöntemler ile de bunlardan kurtulabilirsiniz.

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Fakat her bakım yöntemi istenen etkiyi sağlamayacaktır. Hatta bazen cilt yapısına uygun olmayan bakım yöntemlerinin uygulanması durumunda, sonuç daha kötü olacak ve cildin yapısı dahi bozulacaktır. Kişiden kişiye değişen cilt tipine uygun olan yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Kısacası kişiye uygun cilt bakımı yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu ise cilt tipi uzmanları tarafından belirlenmeli ve uygun bakım yöntemi de buna göre oluşturulmadır.

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Derinlemesine Cilt Bakımı Hydrafacial Uygulamasında

Yüz temizleme ve nemlendirme ürünleri günlük yaşantımızın bir parçası olarak cilt bakımını mümkün derecede yapıyor. Ancak cildin derinlerinde biriken lezyonları temizlemek, ölü deriden arındırmak, gözenekleri küçültmek için uzman dokunuşuna ihtiyacınız olacaktır. İşte bunu da belirli aralıklarla güzellik merkezlerinde uygulanan profesyonel bakım ile elde edebilir ve temiz sağlıklı bir cilde sahip olursunuz.

Profesyonel güzellik merkezlerinde birçok farklı cilt bakımı yöntemi kullanılmakla birlikte, her sorun için farklı bakım yöntemleri de kullanılmaktadır. Uzun yıllardır kadınların vazgeçilmesi olan güzellik merkezleri, yıllar geçtikçe gelişen yeni nesil teknolojileri sayesinde bakım yöntemlerini de her geçen gün geliştirmektedir. Bu günlerde dünya genelinde en bilinen, gelişmiş ve tercih edilen cilt bakım yöntemi olarak kabul gören hydrafacial sayesinde, cildinize istediğiniz bakımı en güzel şekilde yapmış olacaksınız.

Hydrafacial cilt bakım ve tedavi uygulaması sayesinde cildinizde biriken kir ve ölü derilerden kurtulur, sağlıklı ve ışıldayan bir cilde sahip olursunuz. Yani bebek gibi bir yüzünüz olur ve yılların yorgunluğundan da kurtulmuş olursunuz. Düzenli yaptırıldığında ise cildiniz sıkılaşır ve erken yaşlanma belirtileri de ortadan kalkar. Hydrafacial cilt bakımı sayesinde yıllara güzelliğinizle meydan okumanız da bu sayede kaçınılmaz bir hale gelecektir.

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Hydrafacial Cilt Bakımı Nedir?

Her uygulama yani cilt bakımı, kendi içinde belirli evrelerden oluşur. Bu durum hydrafacial için de geçerli olup, aşamaların uygulanması ile birlikte, toplamda 4-6 seansta cildin yenilenme işlemi de gerçekleşir. Ama her işlem sonrasında değişiklikler gözle görünür hale gelir. Şunu belirtelim ki, en iyi sonuçları almanız düzenli olarak seanslara katılmanız ile mümkün olacaktır. Ayrıca hydrafacial ücretleri da seanslara ve işlemlere göre belirlenmektedir. Yani seansta yapılacak işlem fiyata etki etmektedir. Eğer düzenli olarak hydrafacial cilt bakımı yaptırıyorsanız sizin için 200 TL olan seans ücretleri, hiç yaptırmayan ve aşırı derecede bakımsız olan ciltler için 2000 TL'yi bulabilir.

Konumuza dönecek olursak, hydrafacial aşamaları öncelikle temizleme, sonrasında ise peeling, serum (solüsyon) takviyesi, nemlendirme ve LED terapisidir. Bu aşamaların her biri önemli olup, kendi içerisinde de işlemlerde değişiklikler olmaktadır.

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Temizleme: Cilt yapısına uygun bir temizleme jeli kullanılarak, cildin temizlenmesi sağlanır. Burada sizin hiç görmediğiniz kirler de ortaya çıkar. Yani yapılan bu işlemde, cildinize yapışmış olan kir tabakası temizlenir. Ardından vakumlama başlığı ile özel solüsyon uygulaması yapılır. Bu solüsyon vakumlama yöntemi sayesinde yoğun bir temizleme işlemi yapar.

Peeling: Deri altına yapılan enjekte işlemidir. Burada hazırlanmış olan serum leke, akne, gözenek ve cildin diğer sorunlarına karşın, hem cildin üst görünen kısmına, hemde deri altına geçecek şekilde peeling uygulaması yapılır.

Serum Uygulaması: En fazla değişiklik gösteren kısımlar arasında serum uygulaması geliyor. Cilt tipine ve sorunlarına göre cildin ihtiyacı belirlenmeli ve buna göre hyalüronik asit, yoğun nem serumları ile yağ dengeleme serumları cilde uygulanmalıdır. İşte tüm bunlar uzmanlar tarafından belirleniyor.

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Nemlendirme: Cilt tipine göre nem dengesinin yapılması gerekiyor. Sizin cildiniz yağlı ya da kuru olabilir bu önemli değil. Önemli olan cilt türüne göre nemlendirme yapmaktır. Bazı antioksidan bazlı ürünler bu süreçte kullanılır.

LED Terapi: Son olarak LED işlemi yapılır. Son adım olan LED terapi uygulaması akne problemler için mavi ışık, ince çizgiler için ise kırmızı ışık tedavisi uygular. Kırmızı LED terapisi kolajen doku ve elastikiyet artışını uyarır. Bu sayede cildi yeniler ve sıkılaşma/ toparlanma sağlar. Mavi ışık ise yağ filamentlerini etkisiz hale getirerek sivilce oluşmunu engeller ve temizler. İşlemden hemen sonra kırışıklıklarınızın yok olduğunu da göreceksiniz.

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Hydrafacial Uygulama Aşamaları Nedir?

Hydrafacial ile cilt bakımı yaptırmaya karar verdiğinizde, canınız acıyacak diye korkmanıza gerek yok. Çünkü bu uygulama da her hangi bir acı ya da ağrı bulunmuyor. Son derece kolay bir şekilde yapılan cilt bakım tedavisinin ardından yenilenmiş cildinizle gayet memnun şekilde günlük hayatınıza devam etmeye başlamış olacaksınız. Öncelikle cilt yapınıza uygun bir solüsyon hazırlanması gerekiyor. Bu solüsyon ile gözenekler yumuşatılır ve cilt yenilenmeye uygun hale getirilir. Daha sonrasında ise vakum yöntemi ile cildiniz kirlerden arındırılır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz temizlik aşaması birinci kısımdır.

İkinci aşamada ise farklı bir solüsyon uygulanarak cilt tipine özel problemlerin giderilmesine yardımcı olunur. Yani peeling uygulanır ve böylelikle cildiniz bu gibi sorunlardan arındırılır. Ancak yeniden çıkmasını engelleyecek işlem henüz yapılmamıştır.

Üçüncü aşamada ise radyo frekans başlığı ile serum (solüsyon) cilde uygulanmaktadır. Bu uygulama sayesinde cilt onarılır, yenilenir ve nemlendirilir. Uygulanan kolajen tedavisi ile cilt içerisine nüfus eden çeşitli maddeler cilde taze bir görünüm kazandırır.

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En önemli işlemlerden biri ise bu aşamadadır. Çünkü bu aşamada hazırlanan solüsyon cilde hapsedilir. Serum uygulaması deri altına yapıldığı için, oluşan lekelere karşın hazırlanan solüsyonun uzun süre kalıcılık sağlaması için deri altına işlenmesi gerekiyor. Hydrafacial sayesinde sadece deri altına işlemekle kalmamış olacak ve soğutma tekniği ile burada solüsyonların kalmasını da sağlamış olacaksınız.

Dördüncü aşamada ise LED terapisi uygulanarak işlem sonlandırılır. Hydrafacial yapan yerler ile ilk seanstan itibaren gözle görülür bir fark yaratacak olan bu yöntemler, bakım amacı ile uygulanıyor. Ancak bu sadece bir kerelik yapılacak bir işlem değildir. Düzenli olarak cilt bakımı yaptırmanız önerilir. İlk defa yaptıracaklar için birer haftalık aralıklarla 4 il 6 seans yeterli olacakken, bu işlemlerin arından aylık bir kere yaptıracağınız hydrafacial seansı sayesinde, cildinizin her zaman güzel görünmesini sağlamış olacaksınız.

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Acısız Cilt Bakımı İçin Hydrafacial Tercih Edin

Hydrafacial cilt bakım, tüm cilt tiplerine uygun olması ve ayrıca cildin nem ile bakım ihtiyaçlarını da karşılayan, dünyanın en çok tercih edilen, ‘antiaging’ bakımdır. İşlem sırasında herhangi bir iğne işe enjeksiyon işlemi yapılmamaktadır. Hydrafacial vakumlama yöntemi sayesainde ağrısız, acısız bir şekilde cildin temizlenmesini ve uyguladığı solüsyonlar sayesinde cildin yenilemesini mümkün kılar.

Hydrafacial yaptıranlar hiçbir ağrıya maruz kalmayacakları gibi, yan etkiye de maruz kalmadan vakumlama yöntemi ile cilt yenilemesi sağlayabilirler. Cildin ihtiyacına bağlı olarak vakumlama işlemi seanslara göre 20 ile 30 dakika arasında sürmektedir. Bu yöntem, cildin en alt katmanlarını dahi ölü derilerden arındırarak, cildi derinlemesine temizler.

Hydrafacial uygulaması dünya genelinde en çok tercih edilen cihazın markasıdır. Yani bu cihaz ile cilt bakım uygulaması anılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni ise çok iyi sonuçlar vermesidir. Türkiye'de en iyi cilt bakım merkezlerinde uygulanan bu yöntem yani en iyi merkezlerde bulunan bu cihaz sayesinde cilt yenileme işleminizi yaptırabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:35
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HydrafacialCilt
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