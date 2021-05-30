Hızlı covid-19 testinin iç mekanlarda etkinliğini ortaya çıkarıldı

12 Aralık 2020'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen konser sırasında Covid-19 bulaşma riskini değerlendirmek için ayrı bir klinik çalışma yapıldı ve binlerce kişi katıldı. "Lancet" tıp dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmalarla; bir yüz maskesi ve aktif bir ventilasyon sistemi ile birlikte kullanıldığında, günün hızlı antijen tespitinin güvenli olduğu bulunmuştur. İspanyol bilim adamları, bu çalışma aracılığıyla Covid-19 salgını sırasında halka açık kapalı alan etkinliklerinin güvenliği için ön kanıt sağladıklarını keşfettiler.
İddiaya göre, etkinliğini ölçen hızlı test verileri, Covid-19 sırasında askıya alınan kültürel faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yardımcı olacak. Ag-RDT'nin temel avantajlarının düşük fiyat, yüksek teknolojili laboratuvar yönlendirmelerine gerek olmaması ve sonuçların kısa sürede elde edilebilmesi olduğu bildirildi.