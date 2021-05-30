Hızlı covid-19 testinin iç mekanlarda etkinliğini ortaya çıkarıldı

12 Aralık 2020'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen konser sırasında Covid-19 bulaşma riskini değerlendirmek için ayrı bir klinik çalışma yapıldı ve binlerce kişi katıldı. "Lancet" tıp dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmalarla; bir yüz maskesi ve aktif bir ventilasyon sistemi ile birlikte kullanıldığında, günün hızlı antijen tespitinin güvenli olduğu bulunmuştur. İspanyol bilim adamları, bu çalışma aracılığıyla Covid-19 salgını sırasında halka açık kapalı alan etkinliklerinin güvenliği için ön kanıt sağladıklarını keşfettiler.

Deney kapsamında yer alan 18 ve 59 yaş arası 465 kişiye konserden önceyapıldı. 15 dakika sonra hızlı testin sonuçları katılımcıların telefonuna bildirim şeklinde geldi. Konser girişinde N95 maskesi alan tüm katılımcıların konser salonu girişinde vücut ısısı ölçüldü. Katılımcıların, maskelerini çıkartmamaları şartıyla 900 kişi kapasiteli konser salonunda isteğe bağlı olarak fiziksel mesafe bırakmadan şarkı söylemelerine ve dans etmelerine izin verildi.

İddiaya göre, etkinliğini ölçen hızlı test verileri, Covid-19 sırasında askıya alınan kültürel faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yardımcı olacak. Ag-RDT'nin temel avantajlarının düşük fiyat, yüksek teknolojili laboratuvar yönlendirmelerine gerek olmaması ve sonuçların kısa sürede elde edilebilmesi olduğu bildirildi.