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Hızla artan vaka sayıları için Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı!

Koronavirüs salgınından artış gösteren vaka sayılarının belirlenmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş bir uyarı geldi.

23 Mart 2021 Salı 21:43
Hızla artan vaka sayıları için Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı!
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23 Mart gününe ait koronavirüs tablosunun açıklanması sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarılarda bulundu. 'Dikkat etmeliyiz' başlıklı paylaşımında tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı tarafında açıklanan günlük koronavirüs tablosunda Türkiye genelinde tespiti yapılan toplam vaka sayısı 26 bini aştığı ile ilgili detaylı bilgileri sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, 138 vatandaşımızın da virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 

'DİKKAT ETMELİYİZ.'

başlığı ile yaptığı paylaşımda vaka ve kayıp sayılarının hayatımız ile sağlımızı özellikle çaba göstererek kazandığımız serbest yaşamı tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Fahrettin Koca, 'Geri dönüşümüzün temeli tedbirdir.' diyerek uyarılarda bulundu.


Son Güncelleme: 23.03.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Tablosu23 MartVaka SayılarıVefat SayısıFahrettin Koca
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