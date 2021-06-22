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Hipertansiyonu olanlar dikkat! Tedavi edilemezse..

Son zamanlarda çok fazla insanda görülen ve baş belası hastalık olarak değerlendirilen hipertansiyon hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklar ve organ hasarlarına yola açabiliyor. Bazı kişilerde ise tedavisi ömür boyu sürebiliyor.

22 Haziran 2021 Salı 09:40
Hipertansiyonu olanlar dikkat! Tedavi edilemezse..
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Hipertansiyon hastalığı son zamanlarda çok fazla insanda görülmeye başladı. Kişide halsizlik, kulak çınlaması, burunda kanama ve göğüs ağrıları gibi belirtilerle kendisini ortaya çıkaran hipertansiyon hastalığı kronik hastalıklar grubuna da dahil edildi. Yanlış beslenme ve gün boyu hareketsizlikle topluma salgın gibi yayılan bu hastalığın tedavi edilmemesi halinde ise kişide ciddi hastalıklar yaratabiliyor ve aynı zamanda organ hasarlarına da neden olabiliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tedavisinin neredeyse bir ömür boyu sürdüğü hastalıkla ilgili yaptığı konuşmasında kişilerin tuz tüketimlerinde dikkatli olmaları ve özellikle yağ, şeker ve buna benzer katkı maddelerden zengin olan işlenmiş paketli yiyecekleri tüketmemeleri gerektiğini söyledi. Hayvansal gıdalarında kişilerde hipertansiyona neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Osman Erk, sigara ve alkol kullanımının da hastalığın oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kişinin tansiyon değerlerinin diğer kişilere oranla ve aynı zamanda da gün içinde farklılık gösterebileceğini söyleyen Prof. Dr. Osman Erk, büyük tansiyonun genellikle 120 mmHg, küçük tansiyonun da 80 mHg'nin altında olmasının ideal tansiyon değerleri olarak kabul edildiğini kaydetti. Tedavisi yapılmayan ve ilaç kullanılmayan hipertansiyon hastalığının kalp-böbrek yetmezliğinin yanı sıra beyin ve damar hastalıklarına da neden olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Erk, hastalığın aynı zamanda beyin kanamasıyla aort yırtılmasına neden olabileceğini ve bu durumunda ani ölüm getirebileceğini ifade etti.

HİPERTANSİYON NASIL ÖLÇÜLMELİ?

İlk ve tek ölçüm ile hipertansiyon tanısı konulmaz. İlk ölçülen değerin 210/120 mmHg'den fazla olması durumunda hipertansiyon tanısı konulabilir. Ölçüm sırasında kolun kalp hizasında olması gerekiyor. Tansiyon ölçümünde kolu sıkacak kıyafetler giyilmemeli ve ölçümünden yaklaşık 30 dakika önce yemek yenilmemeli. Hipertansiyon ölçümü genel olarak her iki koldan da yapılmalı.


Son Güncelleme: 22.06.2021 09:40
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Anahtar Kelimeler:
HipertansiyonTedavisiBelirtileriZararları
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